Al final, Enzo Pérez confirmó que se va de Estudiantes: ¿vuelve a River?

El futbolista tomó la decisión en los últimos días, pero recién la dio a conocer tras la victoria ante Vélez. "Como dije desde un principio cuando llegué al club, mi decisión iba a ser sobre el final. Tuve la posibilidad de hablar entre semana con los dirigentes, Sebastián (Verón), hablé con Eduardo (Domínguez) también y lo acabo de comunicar puertas para adentro al grupo. No lo quería decir de antemano porque queríamos enfocarnos en el partido. Decidí no no seguir en el club", afirmó el mediocampista.

"No voy a renovar, ha sido mi último partido con esta camiseta. Ya dije unas palabras puertas para adentro. Quiero agradecerle a la gente. Llegué al club en 2007, después en 2012 y hoy nuevamente en 2024. Muchísimas gracias a todos, por el respeto, el respaldo, por el cariño, por el abrazo que me dieron nuevamente", manifestó el mendocino, ganador de cuatro títulos con Estudiantes.

El volante, de 38 años, terminará su contrato con el Pincha en los próximos días y no renovará. Lo hará pese al pedido de los hinchas en Santiago del Estero. "Enzo Pérez no rompas las pelotas, quedate en Estudiantes para ganar la Copa", fue uno de los gritos que sonó en las tribunas.

enzoperezestudiantes.jfif Enzo Pérez jugó ante Vélez su último partido con la camiseta de Estudiantes.

De esta manera, crece la expectativa de su regreso a River, donde llegó en 2017 y se alejó en 2023, debido a sus diferencias con Martín Demichelis. El retorno de Marcelo Gallardo como DT cambió el escenario y el futbolista estaría dispuesto a volver para cambiar la manera en que dijo adiós. En Núñez hay optimismo acerca de una posible reunión entre Enzo Pérez y el entrenador en los próximos días.

En River, el mendocino sumó diez títulos (ocho locales y dos internacionales). "Es un persona excelente y en su paso por el club nos dejó mucho como capitán", dijo Gallardo tiempo atrás. ¿Llegó el momento de su vuelta?