Echaron a un periodista de La Nación+ por festejar la condena de Cristina Kirchner

"Fue sorpresivo, pero entiendo que son procesos... No me lo esperaba, estaba muy contento haciendo mi laburo. Me citaron hoy para contarme esta situación", comenzó Tomás, en una nota para LAM, el programa de Angel de Brito, en las noches de América. "Es tratar de entender qué pasó. Es un proceso para acomodar las ideas y ver qué realmente hice mal para que algo así suceda. A nivel profesional creo haber cumplido todas las expectativas...", intentó defenderse Tomás, en primera persona.

"Cuando lo descorché, como muchísimos colegas, lo hice con total ingenuidad. Estoy contento porque hay justicia. Además, son mis redes, lo vengo haciendo hace muchísimos años. Quizá molestó eso, pero no tengo en claro por qué no estoy más", dijo Díaz Cueto, al ser consultado puntualmente por si el motivo del despido tuvo que ver con su reacción en redes sociales, tras conocerse la condena a la expresidenta de la Nación.

"No sé cual fue el motivo del despido porque me plantearon que mi trabajo fue muy bueno. Esto es una cuestión definitiva. Me dijeron que la calle está muy caliente, pero yo nunca tuve ningún problema, entonces me llama un poco la atención...", advirtió Tomás, durante la entrevista que le hicieron, tras conocerse la noticia de su desvinculación.

EL DETRÁS DEL DESPIDO DE DÍAZ CUETO

"Desde el canal piensan que está demasiado expuesto y es un momento muy crítico para estar haciendo móviles de actualidad en la calle", aseguró Angel, al tratar el tema, en el piso de su programa, sobre el argumento por el que el periodista ya no trabaja más para la señal que se emite desde el barrio de Chacarita.

"Él también fue uno de los tantos que descorchó champagne con la prisión de Cristina, como María Julia Oliván y Jonatan Viale", agregó De Brito, enumerando los otros nombres y apellidos que también se expresaron públicamente, tras conocerse el fallo de la justicia.

Tomás Díaz Cueto.mp4