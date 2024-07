Ángel Di María no vuelve a Rosario Central: la palabra del presidente del club

"La vuelta de Angelito era un sueño para todos. Para mí, comenzó mucho antes de ser presidente de Central, en largas charlas con él y otros exjugadores", fue lo primero que dijo durante una entrevista en AM 1230 (Radio 2 de Rosario) el ex delantero que también fue durante varios años dirigente de la Conmebol.

Luego, agregó: "A lo largo del último año, creció mucho la idea de que él venía. Fuimos haciendo muchas cosas en conjunto. El club todos los días crece un poquito. Creíamos y creemos que estábamos en un gran momento para recibirlo, con un plantel afianzado, con muchos refuerzos, un técnico de la casa y una estructura sólida del club. Era el mejor momento para que pudiese venir".

En la misma nota, Belloso reveló que Di María le había comunicado formarmente este sábado que continuaría en el conjunto portugués. Se trata, en rigor, del mismo día en que Rui Costa, presidente de Benfica, informaba que Ángel seguiría un año más en Lisboa y en el que se conoció un duro posteo del jugador respondiéndole a un medio partidario.

Ángel Di María Rosario Central.jpg Los Di María en pleno, vistiendo la camiseta de Rosario Central.

"Él nos informó luego del hecho de las amenazas que empezó a correr en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. Así que bueno, el sábado a la tarde nos comunicamos con él y me dijo la decisión de que no va a volver al club, que no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia", confió el dirigente.

Al ser consultado sobre si había llegado a hablar con Di María sobre la duración del posible vínculo con Central, Belloso fue contundente: “Es un caso cerrado. Lo hago oficial porque él me lo hizo oficial el sábado. De todo lo que se dijo en este último tiempo, hay poquísimo que sea cierto. Nunca hablamos de duración de contrato. Nunca pidió jugar cuatro meses, dos meses o dos años. Simplemente estuvo evaluando si retornaba o no, si lograba sentirse seguro con la familia”.

Embed ¡BICAMPEONES DE AMÉRICA!



VAMOS ARGENTINA, VAMOS SELECCIÓN pic.twitter.com/5qdTnT4iiC — Rosario Central (@RosarioCentral) July 15, 2024

Además, el presidente del club rosarino agregó que había hablado con "Fideo" sobre una situación personal que él había atravesado junto a su esposa, quien es vicepresidente de la institución, en su vuelta a la Argentina. “Con Carolina (Cristinziano) vivíamos en Uruguay y cuando asumimos la presidencia del club tuvimos amenazas de todo tipo: verbales, escritas en mi casa, en lo de mi suegro, en lo de mi mamá. No quiere decir que todo el mundo tiene que hacer como hago yo”.

Belloso también aclaró que había mantenido charlas con las autoridades provinciales por el posible retorno de Di María y el cuidado de su familia. “Por supuesto que nosotros tenemos seguridad en nuestros planteles, en nuestro club. Pero yo no puedo garantizarle la seguridad a nadie en un área donde yo no tengo ninguna posibilidad ni garantía. Eso será una cuestión municipal, provincial. Entiendo que todo el mundo ha estado a disposición. He tenido varias charlas con el intendente y con el gobernador. Carolina tiene muchísima relación con ellos. Estuvimos trabajando en el tema, ellos estaban a disposición. No hemos podido lograr las garantías, no hemos podido lograr la tranquilidad familiar. Y es así de simple”, indicó el titular de Rosario Central.