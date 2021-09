Bueno, Azzaro usó sus redes para contestarle al exdefensor del seleccionado. "Matón", "payaso mediático", "limitado", "guapo de pico" y "deportivo billete" fueron algunos de los conceptos que le dedicó y que hicieron que su video acumule más de 100 mil reproducciones y su nombre se haya hecho tendencia.

Azzaro-Ruggeri.jpg Azzaro le dedicó un video a Ruggeri en el que le respondió con dureza. Captura.

"Me levanté de dormir la siesta y tenía varios mensajes acerca de lo que me dijo Ruggeri en ESPN. Yo en su momento cuando fui muy crítico, porque ESPN tomó una postura de querer desestabilizar a Chiqui Tapia, aclaré que me dolía criticar a Ruggeri. Mis primeros pasos en la tele fueron en el Show del Fútbol, y fue generoso. Lo que pasa es que ahora se metió en una jungla que se la tiene que bancar", dijo Azzaro en YouTube.

"Y ahora me destrató bastante, habló del pibe. A ver Oscarcito de mi vida, ahora me calenté un poquito yo también. Ya que hacés que te calentás. Pero vos no pegaste una piña en tu vida. Sos el matón de la tele, pero no te vimos pelear con nadie. Lo único que vimos similar a un guapo en vos fue cuando tiraste una patada de atrás a Chilavert así que voy a contestarte una por una cada una de las cosas que dijiste", agregó.

A lo largo de su descargo, el periodista deportivo hizo referencia a lo que él dice saber acerca del comportamiento de Ruggeri acerca de la Selección y afirmó que salvo en su etapa como jugar nunca le interesó que el equipo ganara porque se le acababa "el curro".

"¿Hablaste de sobre? Todos los que estamos acá sabemos que no hacés nada por amor. Lo hacés por plata. Lo tenemos recontra sabido. Sos deportivo billete", dijo el reconocido hincha de Racing en otra parte del video, como respuesta a la acusación de Ruggeri sobre supuestos sobornos a periodistas para que hablaran bien de la gestión de Tapia en AFA.