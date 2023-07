Barracas Central y Argentinos cerraron un tibio empate

Para disfrutar con el almuerzo o el café post comida. Ese era el plan para las primeras horas de la tarde del lunes, con el duelo entre Barracas y Argentinos. Pero terminó acompañando mejor la siesta, porque de fútbol hubo muy poco en Olavarría y Luna. "Los dos equipos podíamos haber dado algo más", reconoció Gabriel Ávalos luego del tímido empate.

Sin embargo, la frase apunta más hacia el Bicho, que nunca hizo pie en cancha y no perdió porque su rival no tuvo efectividad en ataque. El Bicho no tuvo jugadas claras de gol en todo el partido, más que un remate de larga distancia de González Metilli en el segundo tiempo.

Barracas puso en jaque un par de veces a Alexis Martín Arias. Las más peligrosas fueron de Facundo Mater y Brian Calderara en el primer tiempo, y de Alexis Domínguez, Carlos Arce y Lucas Colitto en el complemento.

Así, todo terminó con un chato empate sin goles entre el Guapo, que venía agrandado tras ganarle a River y a Belgrano de visitante pero no pudo ratificar esas actuaciones, y el Bicho, que parece haber entrado en una meseta de rendimiento desde hace ya varios partidos.

En la próxima fecha, Barracas (31 puntos) visitará a Tigre, mientras que Argentinos Juniors (34 unidades) recibirá a Colón de Santa Fe.