El "Tata" brindó una rueda de prensa antes de la primera práctica en la cual se mostró optimista de cara al futuro pese a la última posición del equipo en la Conferencia Este de la liga MLS de Estados Unidos. "Tenemos que hacer una evaluación en función a lo que vemos y en función a lo que puede pasar. Cuando uno observa lo que puede pasar, eso necesita de entrenamientos y eso nos va a demandar un poco de tiempo. Pero por lo que veo y por lo que se está trabajando fuera del campo, soy muy optimista", expresó el ex director técnico de la Selección de Argentina.

Consultado por la llegada de Lionel Messi, quien arribaría entre el martes y el miércoles, Martino fue prudente y prefirió esperar. "Es una respuesta un poco difícil porque acá hay cosas por resolverse. Darle nombre propio me resulta incómodo. Esperemos que los anuncios se den y cuando la gente esté acá les podemos decir, de una manera mas certera, como continua el futuro", explicó.

En este sentido, el entrenador fue presentado el pasado 29 de junio, detalló que la última vez que habló con Messi fue en Rosario, en el marco de la despedida de Maximiliano Rodríguez que se disputó en el cancha de Newell's Old Boys, el club argentino que los identifica a los tres.

Luego, el capitán de la Selección que se consagró en el Mundial de Qatar se fue de vacaciones con su familia a Bahamas y todavía no emprendió el regreso. La presentación oficial será el próximo domingo. Y en la misma fiesta denominada "The Unveil" (La Revelación) también estará el español Sergio Busquets. Jordi Alba, quien aún no fue oficializado como refuerzo, todavía está en España, ya que será papá en los próximos días.

Un día antes, Inter Miami visitará a St. Louis City en la ciudad de San Luis. Ese encuentro será el del debut de Martino como técnico de Inter Miami, luego de observar tres partidos del equipo bajo la conducción de Morales desde la tribuna. "Lo que observo es que el equipo disputa bien los partidos. Más allá de lo que será (el equipo) dentro de un mes, veo que da bien la cara", destacó el técnico que dirigió a México en el último Mundial.

El posible estreno de Messi está programado para el 21 de julio contra Cruz Azul por la Leagues Cup en el DRV PNK Stadium. La otra opción es el 25 de julio, en el mismo escenario y por el torneo que une a los equipos de la MLS y el fútbol mexicano, contra Atlanta United, equipo que fue dirigido por Martino.

La MLS entrará después en receso y se volverá a jugar a partir del 20 de agosto cuando Inter Miami recibirá a Charlotte, donde juega el ex Racing Club Enzo Copetti. Este encuentro iniciará la serie de los últimos doce partidos que marcarán la suerte del equipo.

Martino Maxi Messi.jpg Gerardo Martino, Maxi Rodríguez y Lionel Messi, durante el partido despedida del 11 histórico de Newell's.

Inter Miami está 15to. con 18 unidades y tiene que alcanzar el noveno puesto que actualmente es CF Montreal, con 26, para avanzar a los playoffs. El primer entrenamiento de Martino marcó el inicio de la semana más importante de la franquicia de Florida fundada en 2018.

La ciudad ya palpita la llegada del mejor jugador del Mundo y el inglés David Beckham, uno de los accionistas del club, ya visitó el mural con la imagen de Messi que pintó el artista Maximiliano Bagnasco en el barrio de Wynwood.