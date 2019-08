"A nosotros nos perjudica, no podemos contar con Cecilio (Domínguez) ni con (Lucas) Romero, con el esfuerzo qué hicimos para contratarlo. ¿Y la gente qué ya tenía entradas y pasajes? Deberían replantearse la organización. Para algo la Superliga se organiza, la Copa Argentina se organiza...", comentó DT, explotado de la bronca, en la conferencia de prensa.

ADEMÁS:

Bienvenue Pipa: así presentó el Olympique de Marsella a Benedetto

La frase de Messi sobre la lesión que lo bajó de la gira con Barcelona

Pasó por el antidoping y dio que ¡estaba embarazado!

Pero el descargo de Beccacece no quedó ahí nomás. Siguió y a pleno: "¿Por qué los brasileños juegan el 20 y nosotros seis días después? Queremos que sea más creíble, más transparente, sin ventajas para nadie y más justa. Es una buena oportunidad para tomar nota de esto y ojalá puedan mejorar".

Y agregó: "No hablo en contra de la Conmebol. Bajo línea respecto a lo que siento y creo que podemos aprender de la diversidad, hablar con respeto. No creo que uno no pueda expresarse por temor a ser reprimido. Si eso pasara, sería un retroceso a nivel social", completo.

Ojo, no solo la ligó la Conmebol con Beccacece. El técnico del Rojo también criticó a los arbitrajes. "La implementación del VAR también debería replantearse. Hay contradicciones que deben ser evaluadas. Creo que merece ser revisado. Ojalá después del partido no haya que hablar de los árbitros, pero el otro día hubo un penal que hubo verlo 7 veces".