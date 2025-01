Boca denunció irregularidades en el pago de la cláusula de Medina: ¿se cae el pase?

Esto generó un conflicto, dado que la normativa de la FIFA prohíbe que terceros o particulares realicen pagos en nombre de los futbolistas, y el dinero debía ser transferido por el club contratante o por el propio futbolista. ¿Se cae el pase que sacudió a la liga argentina en los últimos días?

Qué indica el reglamento de la FIFA

El Artículo 18 del reglamento de transferencias de la FIFA establece que los pagos por cláusulas de rescisión deben ser efectuados exclusivamente por los clubes que contratan a los jugadores, no por personas ajenas al club. Por lo tanto, el pago realizado desde la cuenta personal de Gillett se considera una irregularidad.

Esto podría invalidar la operación y poner en duda la transferencia de Medina, lo que podría generar complicaciones para su futuro en Estudiantes.

El Departamento Legal de Boca aclaró su responsabilidad en el proceso de pago e informó a la AFA sobre el hecho. En el comunicado enviado a la AFA, explicó que el pago de la cláusula no fue realizado conforme a las normativas vigentes. Esta situación plantea serios interrogantes sobre cómo continuará el proceso de transferencia de Medina, ya que podría generar un conflicto legal entre los clubes y las autoridades del fútbol argentino.

Cristian Medida Boca.jpg La cláusula de rescisión de Medina, fijada en 15 millones de dólares, fue pagada por el empresario Foster Gillett.

Desde la AFA se espera una pronta resolución sobre este tema, dado que la denuncia presentada por Boca podría tener implicancias en la legalidad del contrato de Medina con Estudiantes. La situación se complica aún más por la vinculación de Gillett con el club platense, lo que podría aumentar la presión sobre las autoridades para que resuelvan este problema lo antes posible, teniendo en cuenta la asociación mixta que plantea Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha.

Tanto Boca como Estudiantes esperarán una decisión de la AFA que podría cambiar el rumbo de la transferencia de Medina y, por ende, afectar la relación entre los clubes y el propio jugador.

Juan Sebastián Verón: "Estudiantes no será una SAD"

El presidente del Pincha volvió a referirse al acuerdo con Gillett, al responder a las declaraciones de Javier Milei y del empresario Guillermo Tofoni. Ambos habían vinculado al club con la idea de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), algo que Verón salió a aclarar: "Estudiantes no será una SAD".

El origen de la polémica surgió tras una publicación de Tofoni, representante de Gillett en Argentina, en la que señaló a Estudiantes como un ejemplo del avance de las SAD en el fútbol argentino. Al sumarse a esta narrativa, Milei aseguró en declaraciones radiales que "Estudiantes está camino a ser una SAD, en beneficio de sus socios e hinchas".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TovigginoPablo/status/1874589314237047077?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1874589314237047077%7Ctwgr%5E848977c3a3b16602cb35f82b8c67c4f94a50bfca%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Fcaso-medina-boca-denuncia-irregularidades-ante-la-afa-y-el-pase-a-estudiantes-podria-invalidarse-nid05012025%2F&partner=&hide_thread=false No SIR Pecho Frío !!! Claro, ahora entiendo porque sos Miamense, estás buscando el calorcito que te descongele el cerebro y te genere una nueva idea para engañar al Socio de Estudiantes !!! Los Clubes son de los Socios y no lo decimos nosotros, es un principio que enorgullece al… https://t.co/YFKHC78wht — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) January 1, 2025

Sin embargo, Verón destacó: "Los clubes están atravesados por la política, y aunque no nos guste, no podemos escapar a eso. Pero Estudiantes no será parte de ese modelo". El directivo explicó que, si bien existen acuerdos comerciales y administrativos, estos no implican que la estructura del club pase a manos privadas.

"Vamos a usar la SAD para lo que es el fútbol. Pero Estudiantes seguirá siendo una sociedad civil. El club no va a quebrar ni desaparecer, como ocurre en otros casos", afirmó, dejando claro que la institución mantendrá su autonomía y esencia.