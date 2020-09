Boca: el Covid-19 es un jugador más del plantel de Miguel Ángel Russo

Desde el club no se brindó información oficial, pero serían 4 los nuevos infectados, llevando el número a 22. Estos últimos futbolistas que contrajeron el virus no podrán viajar a Paraguay.

Las malas noticias no paran de golpear al Mundo Boca. La nueva tanda de hisopados, realizada anteayer, detectó a cuatro nuevos futbolistas contagiados de coronavirus. El club no publicó ningún comunicado oficial, con lo cual los nombres de los futbolistas no trascendieron.