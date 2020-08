Boca: sin lugar, Jan Hurtado continuará su carrera en el fútbol de Brasil

El atacante no estaba en los planes del entrenador y, además, mientras se habla de la posible llegada de Silvio Romero, Boca mejorará la oferta para extender el préstamo de Franco Soldano, que ya está finalizado. Con esta nueva propuesta que harán en las próximas horas, son optimistas y creen que podrán anunciar la continuidad del delantero.

ADEMÁS:

Fernando Signorini: sobreactuación de los entrenadores durante la pandemia

Nacional y Peñarol no se sacaron diferencias en el Clásico de Uruguay

El Olympiakos de Grecia, en un momento, solo quería venderlo. Luego aceptó renegociar un préstamo, pero con cargo económico. Desde Europa pidieron 300.000 euros y el Xeneize había ofertado 200.000 que parecieron no convencer a los dueños del pase. Por esa razón, se enviará una nueva propuesta que se acerca mucho a lo que piden los griegos. Con esta oferta, se terminaría de cerrar la continuidad del ex Unión.

Por otro lado, están las ganas de Edwin Cardona de volver. El colombiano se encuentra en Xolos de México y quiere una nueva oportunidad en la institución de La Ribera. Sin embargo, para el cuerpo técnico no es prioridad. El futbolista cafetero no baja los brazos y espera un llamado de Juan Román Riquelme que, todavía, no se dio. Podría haber novedades.