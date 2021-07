Ante este escenario empezó a imaginarse que Boca enfrentaría a Banfield y San Lorenzo con un equipo juvenil (más Edwin Cardona) comandados por el DT de la Reserva, Sebastián Battaglia.

Sin embargo, con el correr de las horas, el ministerio de Salud le habilitó a la Primera la posibilidad de entrenarse en el predio de Ezeiza.

En paralelo, la comisión directiva encabezada por Jorge Ameal inició sus gestiones formales para lograr jugar con su plantel profesional, mediante un "corredor sanitario" que permita hisopar a los jugadores que viajaron a Belo Horizonte y -en caso de salir negativo de coronavirus- quedar habilitados para jugar por la Liga local.

Surgió en el medio el rumor (y hasta una comunicación formal del club) del pedido de la postergación justificada de los encuentros con Banfield y San Lorenzo, a pesar de que existían antecedentes de que no correspondía. Así, desde Brandsen 805 se presionó públicamete a Marcelo Tinelli, presidente de la Liga y también del club de Boedo, rival de Boca en pocos días.

Lo concreto -de momento- es que lo de la suspensión quedó descartado, pero lo que cobra fuerza es lo del "corredor sanitario". Pero, cuando todos lo daban por hecho, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, negó haber recibido un pedido formal de parte del club que comanda Ameal, a pesar de que esa información estaba en todos los portales del país.

"No recibimos ninguna noticia ni pedido ni solicitud del club Boca Juniors. Dijeron que he hablado con personas, pero no hemos recibido solicitud no dimos recomendación", declaró Vizzotti este viernes en Radio 10. "A la espera del pedido, evaluaremos el riesgo y daremos respuesta", añadió.

¿Pero cómo se pasó de un no rotundo a esta posibilidad en tan poco tiempo? Vizzotti, sin saber cuál podrá ser el resultado de los test, argumentó: "Boca no fue de vacaciones, son profesionales que fueron a trabajar. El aislamiento que se recomendó fue preventivo y lo que vamos a evaluar, como siempre en estos casos, es el riesgo".

En el predio de Ezeiza el plantel y el cuerpo técnico ya fue testeado para formalizar el pedido de "corredor sanitario" y poder estar mañana frente a Banfield; todos aguardan en el Hotel Intercontinental donde cumplimenta el aislamiento, a la espera de una resolución.

En caso de que esto sea denegado o que alguno dé positivo, la Reserva deberá estar lista. Por lo pronto hoy le ganó 3-1 al Taladro y muchos de esos chicos sueñan con la posibilidad de debutar en Primera.

La novela Boca vs. Vizzotti todavía no llegó a su fin.