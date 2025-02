Bombazo en el tenis: suspenden por doping a Jannik Sinner, el número 1 del mundo

Sinner dio positivo en marzo de 2024 por clostebol, una sustancia prohibida. La suspensión comenzó el 9 de febrero pasado y se extenderá hasta el próximo 4 de mayo, por lo que se perderá importantes torneos de la categoría Masters 1000, entre ellos Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. Todo indica que volverá para jugar el Masters 1000 de Roma (del 7 al 18 mayo), justo antes de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.

El caso se remonta a marzo de 2024, durante el torneo de Indian Wells, donde Sinner dio positivo por clostebol en dos controles antidoping consecutivos. Según la investigación, la sustancia ingresó en su organismo de manera accidental.

El fisioterapeuta del tenista italiano, Giacomo Naldi, utilizó un spray que contenía clostebol para tratar una herida en su propio dedo y, posteriormente, sin guantes, realizó masajes al número uno del mundo, lo que provocó la contaminación, según el testimonio del jugador y su equipo.

“La AMA confirma que ha llegado a un acuerdo de resolución del caso del tenista italiano Jannik Sinner, en el que el jugador acepta un período de inelegibilidad de tres meses por una violación de las normas antidopaje”, indicó la organización en un comunicado.

“La AMA acepta que el Sr. Sinner no tenía intención de hacer trampa y que su exposición al clostebol no le proporcionó ningún beneficio para mejorar el rendimiento y tuvo lugar sin su conocimiento como resultado de la negligencia de los miembros de su entorno. Sin embargo, según el Código y en virtud del precedente del TAS, el atleta es responsable de la negligencia de su entorno”, agreg

Qué dijo Jannik Sinner tras la suspensión por doping

El tenista italiano, que aceptó la sanción de tres meses de la AMA tras dar positivo por clostebol, reconoció que, pese a que quedó claro que no obtuvo una ventaja competitiva, es el "responsable" de todo su equipo.

"Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas normas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esta base he aceptado la oferta de resolver este procedimiento con una suspensión de tres meses", explicó Sinner en un comunicado.

De acuerdo con el texto, el italiano admitió su "responsabilidad parcial en los errores cometidos por su equipo", pero puntualizó que la investigación de la AMA "llegó a la conclusión de que no tuvo ninguna intención ni obtuvo ninguna ventaja competitiva de los dos resultados positivos detectados en su organismo".

El número 1 del mundo justificó el acuerdo, pese a que siempre ha defendido ser inocente: "Este caso ha estado sobre mí durante casi un año y el proceso todavía tenía mucho tiempo por delante y la decisión no se tomaría hasta finales de año".

Sinner, vale recordar, es la segunda estrella dentro del mundo del tenis que acepta una suspensión por dopaje en los últimos meses, después de que la número 2 del mundo, Iga Swiatek, aceptara un castigo de un mes en noviembre tras dar positivo por la sustancia prohibida trimetazidina (TMZ).