Brian Sarmiento y una insólita advertencia a Boca: "Hay una tribu caníbal"

Brian Sarmiento, ex mediocampista de Racing y Newell's, y actual panelista del canal de deportes TyC Sports, compartió una anécdota de su paso por el fútbol boliviano, en la que aseguró que en el camino entre ambas ciudades había una supuesta tribu caníbal.

"Cuando terminé mi contrato en Aurora, me quedé trabajando en Bolivia de productor musical y tuvimos que hacer un viaje de Sucre a Potosí. Íbamos por la montaña de noche y porque tocábamos en Potosí. Y me dicen que ahí, en medio del trayecto, hay una tribu caníbal. Y nosotros justo pinchamos una rueda, empezaron a salir chispas del auto", comenzó su relato el ex jugador.

"Cuando nos bajamos a cambiar la rueda vimos que no teníamos la llave cruz y nadie nos paraba, porque te comen en serio. Hasta que le dimos 100 dólares a un chabón, nos cambió la rueda más rápido que la Fórmula Uno y pudimos seguir. Boca no tiene ni idea del camino que tiene que hacer", completó la peculiar anécdota Sarmiento.

Tras el partido de esta noche de miércoles en Bolivia, el plantel dirigido por Diego Martínez deberá hacer el mismo trayecto de regreso hacia Sucre antes de poder abordar el vuelo hacia Buenos Aires.