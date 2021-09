Canelo Álvarez y Caleb Plant se agarraron a las piñas

Los boxeadores se pusieron cara a cara mientras eran presentados y tras un intercambio de palabras, el púgil mexicano reaccionó y empujó con fuerza al estadounidense, quien le respondió con un golpe al rostro.

Canelo Álvarez logró esquivar el directo y con su mano izquierda golpeó los anteojos de sol que Plant llevaba puestos, provocándole un corte sobre el pómulo. Ambos fueron separados y contenidos por sus equipos y el personal de seguridad en escena. Canelo publicó un video del incidente en Twitter acompañado de la frase: "No hables de mi mamá".

https://twitter.com/Canelo/status/1440437702936072199 Don’t talk about my mom. pic.twitter.com/f1HQlEfUUE — Canelo Alvarez (@Canelo) September 21, 2021

En un diálogo posterior con la cadena ESPN, el campeón mexicano afirmó haber reaccionado así en respuesta a un comentario fuera de lugar de Plant sobre su madre. "Puede decirme lo que quiera, pero no a mi madre. Ella no está aquí, y no tiene nada que hacer aquí. Por eso lo empujé", explicó, insistiendo en que su contendiente generó la gresca.

Una nueva riña estuvo a punto de suceder mientras Plant se dirigía a los medios. Al ver que Canelo se estaba riendo, le lanzó insultos y guarangadas. Lo acusó de ser un "tramposo de las drogas", recordándole la vez que fue suspendido en 2018. En aquella ocasión, Álvarez dio positivo en un control antidopaje por la sustancia clembuterol y tuvo que posponer su pelea con Guennadi Golóvkin.

image.png La herida en la cara de Caleb Plant tras el cruce con Canelo Álvarez

El próximo 6 de noviembre, Canelo (56-1-2) defenderá sus títulos de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMU), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Venciendo a Plant (21-0), campeón invicto de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), obtendría su octava victoria consecutiva y con ese cinturón se convertiría en el primer campeón indiscutible de la categoría.