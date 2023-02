Carlos Alcaraz: "La Bombonera es el estadio que más ruido hace"

"La verdad es que no tengo ninguna preferencia entre River y Boca", aseguró Alcaraz. Para luego agregar: "Eso sí, tampoco busqué mucho ni me enteré demasiado sobre ambos equipos. Pero partiendo de que no hincho por ninguno, sé que La Bombonera es el estadio que más ruido y más calor hace".

Sabido es en el mundo que el público argentino es muy pasional, y una de las virtudes principales es la creación de canciones. En ese sentido, Charly deseó: "Espero que me reciban bien y que hagan algún cántico con mi nombre. Sé que acá es muy común y que lo hacen muy bien. Espero poder vivir esa experiencia dentro de la cancha".

Por otro lado, el ex número 1 de 19 años palpitó su participación en el torneo. "Desde que confirmé la noticia y subí un video entrenando, recibí mucho cariño y ya tengo muchas ganas de jugar enfrente de ellos. Al final tenía ganas de venir a Argentina y quizás algún año anterior no pude hacerlo porque había jugado Australia", afirmó.

Y cerró: "Ahora que no jugué Australia, decidí que era el momento adecuado, de venir a Argentina, de jugar donde siempre quise venir y es por eso que aquí estoy". Vale destacar que Alcaraz se perdió el primer Grand Slam del año por lesión, y la ausencia lo privó de mantener el primer puesto del ránking ATP.