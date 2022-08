Casemiro se despidió entre lágrimas del Real Madrid

"Intentaré hablar con el corazón. Llegué con mi mujer aquí sin ser conocido y hemos construido nuestra vida", comenzó el volante, que ganó 18 títulos en la Casa Blanca y dijo adiós mediante una rueda de prensa.

"El club está siempre formando jugadores y es el mejor del mundo. Por eso seguirá ganando cosas. Un día seguro que volveré para seguir ayudando a este club", aseguró el brasilero.

Y continuó: "Gracias a Dios he ganado títulos, pero con ayuda de mi familia, de mi mujer que me ha dado dos hijos preciosos. A usted, presidente. Muchas gracias a todos. Gracias a mis compañeros, sin ellos no hubiese sido posible. Pero no puedo dejar de hablar de dos: Modric y Kroos. He disfrutado mucho con ellos jugando al fútbol".

Además, reveló que la decisión de cambiar de aire la tomó después de la final de la Champions League cuando le dijo a su representante que "creía que había cumplido un ciclo" y contó: "Después de las vacaciones de un mes seguía con esa sensación. Siento muchísima felicidad y la sensación del deber cumplido".

Por otro lado, contó sus nuevos objetivos: "Ahora lo que busco son nuevos retos, probar una liga y una cultura diferentes. Ahora tengo que probarme en Manchester United, donde no he ganado nada y tengo que ayudar al equipo como lo hice en el Madrid". Y se refirió a la posibilidad de jugar con Cristiano Ronaldo: "La gente no olvida al club que voy, el equipo más grande del mundo y que puede competir con la grandeza del Real Madrid, aunque ahora no lo haga. No he hablado con Cristiano, ojalá que se quede porque es de los mejores jugadores de todos los tiempos".

Casemiro llegó a Real Madrid desde San Pablo en 2013 para jugar en el Castilla. Con poco lugar en el primer equipo, se fue a préstamo a Porto y para 2015 el Merengue decidió repescarlo por su buen nivel y enseguida se adueñó del mediocampo. En total jugó 336 partidos, con 228 victorias, 55 empates y 53 derrotas. Marcó 31 goles y ganó 18 títulos: 5 Champions League, 3 Ligas de España, 3 Supercopas de Europa, 1 Copa del Rey, 3 Mundiales de clubes y 3 Supercopas de España.