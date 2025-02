Con el apoyo argentino, el Peque Schwartzman venció a Nicolás Jarry y estiró su retiro

El primero de los tres parciales fue el más duro de todos, llegando a durar 1 hora con 20 minutos y debiendo definirse mediante tie-break, en la que el argentino se impuso 12-10. Luego, dio pelea en el segundo, pero el chileno logró imponerse 6-4 en 44 minutos. Finalmente, Schwartzman redondearía la victoria en el último set, con un break clave en el sexto game que le permitió sacar una ventaja importante y, manteniendo su servicio, llevárselo por 6-3 en 48 minutos.

"Todavía no me jubilé, me queda un ratito más en cancha. Espero, dentro de lo que se pueda, poder seguir dando un espectáculo que esté a la altura de lo que la gente me dio ya en este retiro en cancha...", declaró el Peque luego del encuentro, muy emocionado y al borde de las lágrimas, destacando el importante rol de la hinchada que no paró de alentarlo en todo momento como si fuera una final de Grand Slam.

Increíblemente, este ante Jarry fue su primer triunfo oficial en una fase final de un torneo ATP desde 2023, no pudiendo conseguirlo en todo el 2024. Ahora tendrá una nueva oportunidad de seguir avanzando y estirar un poco más aún su despedida del circuito mundial. En octavos, lo espera mañana no antes de las 14.40 el español Pedro Martínez, 41° en el Ranking. ¿Logrará Schwartzman una nueva hazaña ante su gente?

El argentino se impuso 7-6; 4-6 y 6-3 ante el chileno Nicolás Jarry para acceder a octavos en el que será su último certamen como tenista profesional.



