El tanto del volante de la Selección Argentina fue a los diez minutos del segundo tiempo, en una jugada impecable con control orientado y remate suave con la pierna derecha tras la asistencia del egipcio Mohamed Salah -anotó el tercero a los 20m. ST-. Previamente, el uruguayo Darwin Núñez (33m. PT) abrió el camino en el triunfo de Liverpool.

El descuento de Brentford lo hizo el inglés Ivan Toney, a los 30 minutos del complemento, ya con el partido sentenciado, a tal punto que el neerlandés Cody Gakpo (41m. ST) le puso cifras definitivas posteriormente.

En el caso del argentino, campeón del mundo en Qatar, llegó a su segundo gol en la temporada sobre 21 partidos jugados. El anterior se dio ante Fulham (4-3), el pasado 3 de diciembre.

Qué dijo Alexis Mac Allister después del triunfo de Liverpool

El ex mediocampista de Argentinos Juniors y Boca destacó la victoria contra Brentford por la Premier League. “Pueden ver lo mucho que significa para nosotros ganar partidos de fútbol. Eso es lo que intentamos, lo que queremos. Creo que vinimos a un lugar que todo el mundo sabe que es muy duro y un rival muy bueno. Así que estamos muy contentos de conseguir los tres puntos y seguir adelante”, comentó en diálogo con TNT Sports.

Mac Allister analizó también el cambio de posición bajo el mando de Jûrgen Klopp. "Me gusta. Siempre digo que mi idea es entender el fútbol y ser útil para el equipo donde me necesiten. Así que esa es la cuestión. Intento hacerlo de la mejor manera posible y me siento muy bien”, afirmó.

"Cuando estaba en Argentina solía jugar como diez. Así que sé lo que significa la posición. Intento marcar y asistir. Eso es muy importante. Estoy muy contento con mi gol. Y lo más importante, por supuesto, con los tres puntos”, agregó.

Más allá de su liderazgo en la Premier League, Liverpool está expectante en el resto de las competencias. Se encuentra en los octavos de final de la FA Cup (chocará ante Southampton), en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra (se medirá contra Chelsea) y en los octavos de final de la Europa League (aguarda por conocer su rival).