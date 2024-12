Copa Libertadores: por qué Boca y River podrían enfrentarse en la fase de grupos

Por otra parte, con la definición del campeonato, se terminó de saber qué equipos argentinos estarán en la competencia: Vélez, Racing, Estudiantes de La Plata, Central Córdoba, Talleres de Córdoba, River y Boca.

Boca, que aseguró su lugar en la competición tras la consagración de Vélez en la Liga Profesional, será el único equipo argentino que tendrá que disputar la fase previa del torneo. Iniciará su camino en la fase 2, enfrentando a uno de los equipos del bombo 2, y deberá superar también la fase 3 para integrarse a la fase de grupos.

En caso de quedar eliminado en la fase 2, no tendrá participación internacional en 2025; si cae en la fase 3, será relegado a la Copa Sudamericana.

La Conmebol reveló la distribución de los bombos para el sorteo de la fase de grupos, donde Boca y River podrían cruzarse si el primero avanza. Los bombos están determinados por el ranking Conmebol y el desempeño reciente de los equipos:

Bombo 1: River Plate, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Racing, San Pablo, Nacional y Peñarol.

Bombo 2: Olimpia, Internacional, Liga de Quito, Independiente del Valle, Libertad, Colo Colo, Estudiantes de La Plata y Bolívar.

Bombo 3: Atlético Nacional o Deportes Tolima, Vélez, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira y Universidad de Chile.

Bombo 4: Carabobo, Bucaramanga, San Antonio Bulo, Central Córdoba y los cuatro clasificados desde la fase previa.

Boca en la fase previa integra el bombo 1 del sorteo para las fases preliminares gracias a su posición en el ranking Conmebol, donde está tercero, lo que le garantiza un rival del bombo 2 o uno de los clasificados de la fase 1. Los enfrentamientos serán de ida y vuelta sin regla de gol de visitante.

En caso de avanzar a la fase de grupos, el sorteo ubicará a Boca en el bombo 4, lo que abriría la posibilidad de que comparta zona con River, líder del bombo 1. El panorama está listo para que el sorteo que se realizará este próximo 19 de diciembre, determine el camino de los equipos argentinos en la competición más importante del continente.

figal-boca-captura_862x485.webp Jorge Figal disputa su tercer duelo con Boca ante River.

Figal fue operado de su lesión en el tobillo izquierdo

El defensor de Boca Juniors, Jorge Nicolás Figal, fue operado exitosamente por los médicos del club de la artroscopia que sufrió en su tobillo izquierdo y tendrá entre dos y tres meses de recuperación.

El futbolista oriundo de América estuvo aquejado de fuertes dolores en el tobillo izquierdo, lo que le impidió disputar el último encuentro de la temporada 2024 para Boca que fue el empate 0-0 con Independiente, este sábado pasado, en el estadio La Bombonera. El jugador aceptó la recomendación del cuerpo médico boquense y fue intervenido quirúrgicamente.

Por su parte, el plantel del Xeneize se encuentra de vacaciones hasta el 2 de enero cuando se reunirán en el predio de Ezeiza donde empezarán a preparar su participación en la Fase 2 de la Copa Libertadores de América.

Quién se sumará al plantel en enero será el delantero chileno Carlos Palacios, proveniente del Colo Colo ya que actualmente se encuentra en su país a donde regresó para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a sus familiares.

En su llegada a Buenos Aires para rubricar su contrato con Boca, el chileno aseguró: "Desde pequeño soy hincha de Boca, no quería decirlo antes. Dejaré todo por esta camiseta, que no queden dudas".

"Muy feliz, muy contento de mi llegada, me recibieron super bien, muy buen trato. Es un grupo muy bueno, muy sano. Me lo han dicho otras personas que era un gran grupo. La calidad de jugadores que hay no hace falta que lo diga", concluyó.