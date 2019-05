Coudet: "Me quiero quedar en Racing, no estoy especulando ni jugando"

Como los días pasan y la continuidad del Chacho sigue con puntos suspensivos, el DT que sacó campeón a Racing salió a aclarar que no está "jugando" con el club. "Para ser claro, porque parece que hay una especulación, por eso quiero ser más que claro con el mensaje. Más allá de que nos tenemos que sentar a charlar y analizar, mi intención es sostener el plantel. Me quiero quedar en Racing, no estoy especulando ni jugando. Eso está fuera de discusión", soltó Coudet en conferencia de prensa.

Embed "QUE QUEDE CLARO QUE ME QUIERO QUEDAR EN RACING, NO ESTOY ESPECULANDO NI JUGANDO"#AgendaFOX | Eduardo Coudet sobre su futuro... ¿Se quedará finalmente en el campeón de la #SuperligaxFOX?



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/pR7bKjrrQs — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de mayo de 2019

ADEMÁS:

¿Cómo mufa a los rivales de turno Gustavo Alfaro?

Pipa Benedetto y un mensaje picante para River en medio de los festejos

Juan Martín Del Potro está recuperado de la rodilla y regresa a las canchas

Tagliafico acabó con los rumores: se quedará en Ajax