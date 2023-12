Declaró la exnovia de Nalbandian en la causa por la instalación de una cámara oculta

"Fue un buen paso el hecho de poder hablar y declarar. Estoy esperándolo haces meses, desde que hice la denuncia a mitad de año. Siento un poco de alivio al saber que se ha hecho público y que nos han prestado atención de parte de la justicia", dijo Torrado luego de declarar durante dos horas en el Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad 30, ubicado en la calle Beruti 3345 en el barrio porteño de Palermo.

Esta instancia judicial se dio luego de que la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional revocara la resolución que archivó la causa contra su expareja Nalbandian, tras un recurso de apelación interpuesto por el abogado de Torrado, Martín Olari Ugrotte.

También, los jueces ordenaron que la denunciante sea escuchada, reconociendo su derecho a continuar impulsando la investigación.

"Hoy volvimos a insistir en la medida de restricción. En una de mis últimas comunicaciones con él me dijo que me iba a buscar. Tuve que mudarme a las corridas y a las escondidas", compartió la joven de 30 años.

Por otro lado, pidió un allanamiento de los dispositivos de Nalbandian ya que "me filmó y grabó por bastante tiempo como para tener desnudez y privacidad de mi persona, familia, amigas".

"Me generó pánico y ansiedad saber que él me tiene en su celular o en alguna aplicación y no pude tener la respuesta de dónde queda mi intimidad, mi imagen", expresó.

Este pedido se dio después de que el extenista reconociese haber instalado una cámara oculta en el departamento que compartían en CABA.

Olari Ugrotte informó que entre este martes y miércoles el Poder Judicial va a resolver sobre los pedidos de su representada. A su vez, aseguró que la modelo fue asistida por la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo desde finde de julio de este año.