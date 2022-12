Dibu Martínez: "Me van a tener que matar para meterme un gol"

"Arco en cero, muchachos. Me van a tener que matar para meterme un gol. Muchachos, el que no está levanta la mano, eh, no regalamos nada, no regalamos nada", exclamó el arquero argentino antes de salir al campo de juego para disputar el complemento.

Entre tantos comentarios de los jugadores dándose fuerzas unos a otros, las palabras del Dibu sobresalieron y fueron captadas por las cámaras. Pero también se escucharon gritos de Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, dos de los caudillos y líderes del grupo, y de Leandro Paredes.

Argentina había logrado ponerse en ventaja apenas pasados los 30 minutos gracias a un gol de Lionel Messi de penal y una gran corrida de Julián Álvarez, unos instantes después. Así, tras un primer tiempo complicado y parejo, la Albiceleste se fue al descanso dos arriba, y tal como pidió el arquero, el equipo pudo resistir los momentos de embestida croata.

EL VIDEO DE LA ARENGA DEL DIBU MARTÍNEZ