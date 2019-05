¿Cómo se llama el film? "Diego Maradona: Rebelde, héroe, estafador, Dios", es el título de la película y cuando se enteró, el 10 estalló de la bronca.

"Yo jugué al fútbol y me gané mi dinero corriendo atrás de una pelota. Yo no estafé a nadie. Si ellos quieren atraer al público, me parece que están equivocados", disparó en una entrevista con Univisión. "No me gusta el título, así que, si no me gusta el título, no me va a gustar la película. No vayan", sentenció.

