Maradona en Dorados: puso condiciones innegociables para renovar

"Yo les pido un proyecto de dos años, con un presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos", enumeró el astro argentino, en declaraciones a Univisión, a la hora de contar qué le pidió al presidente Jorge Hank para renovar.

Pero eso no es todo. Además, Maradona quiere un contrato por 2 años y no por 6 meses como iba a firmar. Veremos qué le responden los dirigentes de Dorados.

Luego, Maradona para dejar en claro la buena relación que tiene con el presidente de Dorados, soltó: "Si Jorgito Hank me dice que con algo no llega, me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo".

¿Firmará Maradona la renovación?