El tenista argentino de 31 años está reencontrándose con su mejor tenis y una vez sentenciada su victoria decidió dedicársela ni más ni menos que a Boca, el club de sus amores: "Por la séptima, Boquita", firmó en la cámara. Ahora se medirá al chileno Nicolás Jarry, quien eliminó al italiano Lorenzo Sonego.

Embed Tras haberle ganado a Fritz, Schwartzman se acordó de Boca y pidió por la séptima. Todo en la transmisión internacional. pic.twitter.com/n3unYJqhfI — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 9, 2023

Schwartzman es fanático de Boca y hace un tiempo reveló: "Cambiaría mi carrera en el tenis por jugar en la Primera de Boca. Es que el fútbol me divierte, me encanta. El tenis es lo que me gusta y lo que amo, pero yo tengo muchos amigos futboleros".

Con la victoria sobre Fritz, el Peque consiguió ganar por primera vez tres partidos consecutivos en el año, ya había dejado en el camino al francés Luca Van Assche y al checo Jií Leheka, y su primer triunfo a un Top 10 en el 2023. Schwartzman no le ganaba a un Top 10 desde Barcelona 2022 ante el canadiense Auger Aliassime, no estaba en octavos de un M1000 desde Cincinnati 2022 y no ganaba tres encuentros al hilo desde Amberes 2021.