Diogo Costa salvó a Cristiano Ronaldo y Portugal llegó a los cuartos de final

Los “Lusos” se enfrentarán a Francia en cuartos, luego de luchar y ganar en los penales contra uno de los mejores terceros del certamen. El conjunto comandado por el español Roberto Martínez había terminado la fase de grupos con seis puntos tras las victorias ante Republica Checa (2-1) y Turquia (3-0) y la derrota ante la sorpresiva Georgia por 2-0.

El seleccionado portugués dominó casi todo el encuentro y se hizo dueño de la pelota. Llegó rápidamente al peligro de la mano de Cristiano Ronaldo, tras los centros del jugador del Manchester City, Bernardo Silva, que lograba desbordar las bandas eslovenas.

A los 25 minutos de juego, Eslovenia se encontraba con el balón para poder defenderse con la tenencia y dejar de ser atacado por su rival. Recién a los 43, Benjamin Sesko exigió a Diogo Costa que hasta el momento no había tenido peligro cerca de su arco. En el minuto 47 y llegando al final de la primera mitad, Palhinha recibió en la medialuna y disparo cruzado un remate que dio en el palo.

En el complemento, las cosas no cambiaron y Portugal siguió dominando a Eslovenia. A los diez minutos, Cristiano Ronaldo remató un tiro libre que le quemó las manos a Jan Oblak al rechazar el intento del jugador portugués. Al igual que en el primer tiempo, Eslovenia volvió a tener su chance con Sesko, que se escapó de la marca de Pepe ganándole en velocidad, pero no pudo definir bien y remató desviado.

Cuando faltaban cinco minutos para el final, el portugués Pepe se confundió y le regalo el balón a Sesko, que se fue solo ante Costa y remató al segundo palo, pero la pierna del arquero sostuvo el marcador y mandó el encuentro al tiempo suplementario.

En el primer tiempo del alargue, Diogo Jota fuera derribado por Vanja Drkusic dentro del área. Tras la decisión del juez y pese a las protestas del equipo esloveno, la acción fue avalada por el VAR. Cristiano Ronaldo se hizo cargo del penal y le pegó al lado derecho, pero Oblak lo tapó de manera espectacular.

Portugal se hizo fuerte en los penales y se sacó de encima un trámite que le había resultado difícil de superar luego de 120 minutos. Ahora deberá enfrentar a Francia el viernes cinco de julio por los cuartos de final y el que gane esperará en semifinales al ganador del encuentro entre el anfitrión Alemania y España.