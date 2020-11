¿Efecto cuarentena?: "La Pantera" Farías pegó el zarpazo

La boxeadora que está afectada en este momento a la Selección Olímpica Argentina, con miras a clasificarse a los JJOO de Tokio 2021 el próximo año, además de esa meta olímpica sigue soñando con la internacional, y para eso no vio mejor camino que firmar con la creciente empresa del Chino, que si bien recién tiene una sola velada organizada en su historial, hará otra el próximo viernes 13 en Las Clavelinas, donde combatirán el campeón mundial superligero de la IBO, Jeremías Ponce contra Rubén “El Pata” López, y Javier “La bestia” Maciel contra Alejandro “El Cuervo” Silva (marido de la Tuti Bopp), ambas a 10 vueltas, televisado por ESPN KO.

Quien no será de la partida esta vez será TNT Maidana (fabián) el hermano menor del Chino, que sí lo será en la de diciembre que también tienen programada en el mismo lugar, siempre por ESPN KO.

Pero la noticia principal es la ruptura de la Pantera Farías, quien la confirmó a DIARIO POPULAR, a través de whatsapp: “Sí, es cierto, me desvinculé de OR Promotions y firmé con el Chino Maidana. Al Negro Rivero lo quiero mucho, fue mi mánager durante 10 años, pero todo cumple un ciclo y creo que yo cumplí el mío”, indicó la ex campeona, con un dejo de nostalgia en la voz.

“Estos son aires nuevos, es una etapa nueva de mi carrera, con gente nueva en el negocio, y nada menos que el Chino Maidana, que además del nombre y trayectoria que tiene viene con cosas nuevas al mercado”, señaló para explicar por qué eligió la promotora, donde además están Jorge Acero Cali y “Pileta”, primo del Chino (Gustavo Gómez Maidana).

PANTERA FARÍAS.jpeg " La Pantera" Farías eligió la promotora, donde además están Jorge Acero Cali y "Pileta", primo del Chino (Gustavo Gómez Maidana).

“Yo mantengo la mejor relación con Rivero y siempre seré una agradecida a él. Quise que sea el primero en enterarte, se lo dije cuando le di la noticia, que me hubiera gustado hacerlo personalmente, pero con el tema del Covid–19 no pude. Pero ya lo haremos. Él está un poco alejado de los rings, del tema promocional. Ahora están más sus hijas, con quienes tengo la mejor también en este poco tiempo que llevamos, pero apuesto a la nueva etapa”, concluyó.

Junto a la Tigresa Acuña, la Pantera Farías es la segunda boxeadora en poco tiempo que se va de la escudería del promotor más relevante del boxeo nacional, quien más campeones consagró en la historia, incluyendo la etapa de Tito Lectoure en el Luna Park. Y no extrañaría que la sangría prosiga en este contexto, teniendo en cuenta que Rivero es mayor de 70 años y el aislamiento pandémico lo afectó bastante, social, comercial y empresarialmente.