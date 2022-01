El argentino Facundo Bagnis eliminó a Andy Murray

El tenista argentino de 31 años pudo salvar once de los trece break-points que concedió con su saque y avanzó de ronda tras vencer al británico.

“Fue un placer saber que me tocaba contra Murray, y ahora que pude ganar la sensación es incluso mejor. Cuando me enteré de que jugaba en la Rod Laver me vine a verla porque no había jugado antes en ella”, expresó Bagnis luego del gran triunfo.



Ahora, el tenista rosarino jugará en segunda ronda, en la misma cancha, ante el búlgaro Grigor Dimitrov.

La victoria de Bagnis cobra una especial trascendencia si se tiene en cuenta que Murray, ex número uno del mundo, ganó 46 torneos ATP, que incluyen tres Grand Slam (dos veces Wimbledon y un US Open). Además fue oro olímpico en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, en tanto en 2015 ganó con Gran Bretaña la Copa Davis.