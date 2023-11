El campeón no afloja: Max Verstappen ganó el GP de Brasil

El representante de la escudería Red Bull dominó la carrera de principio a fin y en ningún lugar corrió peligro su victoria. Logró su 17° triunfo en la temporada y está ante la posibilidad de conseguir una marca histórica: si logra imponerse en las últimas dos carreras alcanzará el 86.36% de efectividad.

Luego de un accidentado e insólito comienzo, que tuvo primero a Charles Leclerc debiendo bajarse ya que chocó en la vuelta de formación, y después a Albon y Magnussen protagonizando un contacto que sacó a ambos de la pista y que pausó la carrera por más de media hora, Verstappen no tardó en conseguir la pole position y mantenerla hasta el final.

"La salida siempre es muy importante, después simplemente me ocupé de cuidar los neumáticos. El monoplaza iba bien. A mitad de la carrera pude abrir ventaja con Lando Norris y después me hice fuerte", expresó Verstappen. Y añadió: "Todo parecía ir muy bien, pero la degradación es alta, así que siempre estuve corrigiendo dentro del monoplaza, siempre preocupado de cuidar los neumáticos".

El británico Lando Norris fue escolta sin mayores dificultades, mientras que el español Fernando Alonso se quedó con un trabajado tercer puesto: el piloto de Aston Martin superó por 0.056 segundos al mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y se metió en el podio. De todos modos, Pérez estiró su ventaja por sobre Lewis Hamilton en la clasificación general y sigue segundo.

"Cuando Pérez me pasó a dos vueltas del final, pensé, vale, esto se ha acabado, el podio ya no es posible . Pero él frenó un poco tarde en la primera curva y me dije vale, voy a por él en la (curva) cuatro", explicó el triple campeón mundial Alonso.

Embed | El público brasilero alienta a Max mientras toman las fotos de equipo en las celebraciones post carrera.



"Vers ta ppen!" pic.twitter.com/HnsET5CXVy — Verstappen LATAM (@verstappenlatam) November 5, 2023

El top 5 lo completó Lance Stroll (Aston Martin), mientras que Carlos Sainz (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri) y Esteban Ocon (Alpine) integraron, en ese orden, los primeros 10 puestos.

La próxima jornada será el 18 de noviembre con el retorno del Gran Premio de Las Vegas.