¡Novak Djokovic es el campeón del Masters 1000 de París!

En un encuentro impecable, en el que no permitió a su adversario -que disputaba su primera final Masters 1.000 en seis años- disponer ni de una ocasión de 'break', el número uno del mundo aprovechó la única oportunidad de rotura del primer set para adelantarse en la contienda, que finiquitó con otros dos quiebres en la segunda manga.

De esta manera, Djokovic, que no cae en un partido desde que lo hiciera en la final de Wimbledon ante el español Carlos Alcaraz, se convierte en el primer jugador capaz de alcanzar 40 títulos ATP Masters 1.000. Desde que cedió en la hierba del All England Club de Londres, el serbio acumula una racha de 18 triunfos consecutivos -conquistando Cincinnati, US Open y París-Bercy-.

Embed

Venía de superar en tres sets a Andrey Rublev en semis y a Holger Rune en semis, también en tres. En segunda ronda se había medido con el argentino Tomás Etcheverry.

El oriundo de Belgrado de 36 años se afianza también como el tercer jugador de la Era Abierta con más trofeos ATP Tour en modalidad individual (97), solo por detrás del suizo Roger Federer (103) y del estadounidense Jimmy Connors (109). Del 12 al 19 de noviembre, buscará en Turín su séptimo título individual en las Finales ATP.

Nole aseguró que obtuvo la victoria en el Masters 1.000 de París "pese a haber sufrido un virus estomacal", lo que hace "especial" el triunfo, pero señaló que su mente está ya en otros objetivos. "Este torneo es fantástico pero ya es el pasado. Estoy orgulloso de la que he logrado, pero paso página enseguida. Mientras siga en activo quiero siempre más victorias, quiero estar en el más alto nivel", dijo.

"No sé en qué momento de mi carrera estoy. Pero creo que ahora cada triunfo vale el doble", señaló. El serbio está a una victoria de mantener el número 1 del mundo hasta el final de temporada. En ese sentido, reconoció que "pensaba que tendría que batallar hasta el final, hasta la Copa Davis, para conseguirlo" y confesó que acabar en lo más alto del ránking era "uno los principales objetivos" del año.

Uno por uno: los 40 Masters 1000 de Novak Djokovic