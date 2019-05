El ex River Lucho González le puso "Román" a su hijo por amor a Riquelme

La noticia la contó el mismo Lucho González en Fox Sports y a los minutos, el máximo ídolo de la historia de Boca pidió que lo saquen al aire para agradecerle el gesto de amor al actual volante de Atlético Paranaense.

"Lo estoy escuchando a Lucho y él sabe que lo quiero mucho. Será que estoy viejo que ya hay cosas que me emocionan que antes no. Que le ponga al hijo mi nombre ya es demasiado. Él sabe todo lo que lo quiero", confesó Riquelme en el programa Fox Sports Radio.

Después de que Lucho lo reconociera, Román volvió a ponerse al frente y agregó: "Abrazo grande amigo, nos mantenemos en contacto. Ojalá que cuando vaya para allá nos podamos ver".

Prometió visitarlo antes de jugar con River

Además el ídolo de Boca bromeó que no podrá ir a verlo en el Monumental cuando venga a enfrentar a River (próximo jueves 30 de mayo), pero le prometió que irá a visitarlo en la concentración con su hermano Cristian.

"Ahora si venís a jugar la final (de la Recopa Sudamericana con River), la semana que viene me paso a tomar mates por el hotel con mi hermano", le avisó Román a Lucho. Y ahí, a modo de chiste, dijo no podrá ir al Monumental: "A la cancha no voy a poder ir a verte, pero sí vamos a pasar a saludar por el hotel y tomamos unos mates con vos".

Antes de finalizar la entrevista cruzada, los periodista de Fox Sports le preguntaron a Román por su partido despedida en Boca y oh casualidad, en ese momento de la consulta, la comunicación con el 10 se cortó.

A 19 años del caño a Yepes

Este 24 de mayo, se cumplen 19 años del caño más famoso de la historia del fútbol argentino: el de Román a Yepes en la Bombonera, día en que Boca eliminó a River de la Copa Libertadores de América en cuartos de final.