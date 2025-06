El lamento de Marcelo Gallardo tras el empate con Monterrey: "Podríamos haber ganado"

"Es una pena, podríamos haberlo ganado. Hicimos méritos para eso", afirmó el DT del Millonario en conferencia de prensa. "Tuvimos situaciones ante un rival que hizo lo suyo en el primer tiempo, entre los 15 y los 30 minutos, pero después el manejo del partido fue nuestro", analizó.

Gallardo destacó el nivel de River en los últimos 45 minutos contra Monterrey. "Son dos muy buenos equipos que se estudiaron al principio. En esa fase de estudio, arrancamos bien la primera parte, después ellos tomaron el control y lo volvimos a retomar al final. Y en el segundo tiempo estuvimos mejor como postura y como equipo", señaló.

El DT expresó también su satisfacción por la mentalidad de los jugadores de River. "Tengo que estar tranquilo y llevar serenidad. Está buenísimo estar con bronca cuando no ganás, eso me encanta. A mí no me gusta que mis futbolistas estén conformes cuando no se gana. Me parece perfecto que lo expresen de esa forma”, aseguró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1936641334619562415&partner=&hide_thread=false "ESTA BUENÍSIMO ESTAR CON BRONCA CUANDO NO GANAS, ESO ME ENCANTA"



El PALADAR NEGRO del Muñeco



Mirá los partidos de #DisneyPlus de la #FIFACWC en el Plan Premium pic.twitter.com/EUUY06b8HS — SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2025

Más allá de la frustración por no haber asegurado el boleto a los octavos, el empate contra Monterrey dejó otras noticias negativas para River. Enzo Pérez y Giuliano Galoppo llegaron a la segunda amarilla, por lo que deberán cumplir una fecha de suspensión ante Inter. Y el colombiano Kevin Castaño vio la tarjeta roja, que lo dejará al margen de la última fecha del Grupo E en el Mundial de Clubes.

“Es una competencia corta, en la que las amarillas cuentan y que nos dejan afuera a varios jugadores. Tenemos que rearmarnos. Yo veo el vaso medio lleno, si ves la tabla de posiciones a Inter le costó ganar. Jugaremos el próximo con muchísima cabeza también”, dijo Gallardo.

En tanto, el entrenador analizó la competencia entre los clubes sudamericanos y europeos en el Mundial de Clubes. "Ningún equipo viene de paseo, ni de Europa, ni de Sudamérica ni de ningún otro continente. Nosotros nos emocionamos de una manera diferente. Después, todo lo demás, cada continente lo toma como quiere. Nosotros lo vivimos de esta manera”, opinó frente a las cámaras.

Y concluyó: "Hay equipos que pueden comprar jugadores, pero hasta ahora no se ha visto esa supremacía y bienvenido sea. El fútbol se emparejó. Inter estuvo a pocos minutos de no poder ganarle al equipo japonés, y nosotros le ganamos con holgura”.