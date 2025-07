Marcelo Gallardo: el 0-0 con San Lorenzo, la lesión de Salas y el reestreno de Quintero

"Creo que fue un partido duro. Durísimo. Creo que aquel que hacía el gol iba a ganar. San Lorenzo es un partido duro, fuerte y si bien en el desarrollo del partido no hubo muchas chances y se jugó cortado, fue duro. Insistimos, estábamos en nuestra cancha y adoptamos las intenciones de ir", comenzó Gallardo analizando el partido.

"No estuvimos del todo finos en el juego, no tengo nada que reprochar porque el equipo estuvo presente. Cuando no podés jugar como vos querés porque el rival también se impone desde esa presencia física, se genera este partido duro. Este es un carácter de equipo que me gusta. Si bien no ganó, estuvo presente y eso me gusta", agregó el entrenador.

"Es el análisis más rápido decir que nos repetimos en los centros, pero cuando nos cortan los circuitos por adentro, tenés que ir por los costados. Y ahí, yendo por los costados, nos faltó tomar mejores decisiones. Nos quedamos con poca gente adentro del área para poder conectar los centros. Vimos si podíamos con Pity y con Juanfer yendo desde afuera hacia adentro, ya que por dentro era complicado", concluyó su análisis.

Por otro lado, Gallardo expresó sobre la lesión de Salas: "Vamos a ver mañana cuál es el parte médico. No vamos a adelantarnos hasta que le hagan los estudios". Y comentó sobre Quintero: "Él es un jugador que nos puede dar ese freno, creatividad y pensar un poquito los inicios de ataque. Nos da esa pausa que siempre nos viene bien. Esperemos que se ponga bien él para seguir potenciando al equipo y a los que se van sumando".

Por último, se cumplieron 11 años del debut de Gallardo como DT de River. "Personalmente ahora me siento mucho mejor, mucho más maduro. Me siento mucho más inteligente. Creo que he aprendido en estos años muchísimo. En el fútbol no es fácil sostenerte todo el tiempo en el éxito, por eso hay que valorarlo cuando te toca y aprender cuando no te toca. El correr de los años hizo que me sienta más a gusto conmigo y eso me tiene bien", contó el técnico.

Más frases de Gallardo en conferencia de prensa

El debut de Galarza Fonda: "Más allá de los tres entrenamientos que tuvo con nosotros era un jugador que yo lo había vistio y necesitamos. Tiene presencia física y futbolística. No le pesó nada jugar hoy ante un duro rival, en cancha nuestra y con nuestra gente. Estaba esperando su llegada para empezar a contar con él".

El gol anulado a Enzo Pérez: "Si voy a la lógica del reglamento, me parece que está bien anulado. Después es una cuestión de interpretación: si el rival tuvo dos posibilidades de continuar el juego y el árbitro se retrotrae a esa acción, es un criterio del árbitro. Pero creo que está bien anulado".

Los pocos goles en la fecha: "Esperemos que sea una mala racha. Yo vi mucho fútbol este fin de semana y observé una tendencia a no perder, a cuidar resultados. Hubo cierta paridad en los partidos. Esperemos que sea una mala racha nada más y que el fútbol argentino adopte otra postura, sobre todo para el espectáculo. Para el espectáculo no es atractivo. Esperemos que solo sea una racha negativa de esta fecha".

El poderío de los brasileños para la Copa Libertadores: "Los equipos brasileños tienen esa posibilidad y por eso están en la posición que están. No solamente tienen un buen poderío económico, sino que también tienen una liga muy fuerte. Son equipos poderosos, fuertes en la región y nosotros de manera internacional tenemos que prepararnos de la mejor manera para enfrentarlos y poder ganarles. Tienen un buen poderío económico y, a nivel internacional, nosotros también tenemos las intenciones de reforzarnos bien y estar preparados para eso".

Cómo están Driussi y Portillo: "Driussi evolucionó bien y va a sumarse a los entrenamientos de mañana con normalidad. A partir de mañana tiene el alta y veremos cómo se comporta desde lo físico en estos tiempos de parate. En cuanto a Portillo, vino con una molestia que lo tenía hace algunas molestias entrenando de manera discontinua. No creo que se pueda sumar a los entrenamientos grupales para esta semana, iremos viendo".

Juan Cruz Meza: "Es un chico que me encanta. Tiene una proyección muy buena y me gustan esos tipos de jugadores. Esperemos que ir sumando minutos le vaya bien. Es muy jóven, tiene 17 años y tiene un mundo por delante. Es un gran jugador y son esos volantes que tienen juego y que, más allá de su edad, está fuerte. Pero no deja de ser un chico que vamos a ir llevando tranquilo".

Colidio: "Viene teniendo una molestia en su pubis. A veces le permite estar con naturalidad y a veces está un poco molesto. Hoy sufrió un poco en el segundo tiempo".

Cómo ve este segundo ciclo: "Este nuevo proceso no deja de ser nuevo donde siempre se va a estar midiendo si es bueno o malo con respecto al anterior que fue muy bueno. A mí, por lo menos, no me preocupa: me siento bien y estable emocionalmente como para generar algo que a mí me cumpla la expectativa que es regenerarse con la conformación de equipos nuevos y que este nuevo proceso tenga una impronta parecida al que tuvo el anterior. Ya casi va un año y creo que estamos parados bien a nivel de lo que queremos ser: volviendo a armar una base sólida que me tiene bien, con energía y contento. Luego los resultados hablarán. Mis energías y mi compromiso con esta institución está alineado a lo que queremos lograr. Estoy en un momento en el que estoy visualizando y buscando algo en donde la gente se sienta identificado con lo que ve".