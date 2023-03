Joan Laporta reiteró que el actual campeón del mundo y futbolista del PSG "tiene las puertas del Barça abiertas". ¿La Pulga cerrará su ciclo ahí?

Joan Laporta, actual presidente del Barcelona, en una de sus más recientes entrevistas volvió a nombrar a Lionel Messi. "Tengo que encontrar la manera de mejorar la relación actual de Messi con el Barça. Veremos, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas", aseguró Laporta hace un par de días en el canal de Youtube The business and money behind sports.