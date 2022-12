El sentido mensaje de Neymar por la muerte de Pelé

"Antes de Pelé, el "10" era solo un número. Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase, preciosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era sólo un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento", escribió Neymar en su cuenta de Instagram.

Y siguió: "Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente: Dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá. Pelé es ETERNO!!". Además, tres fotos: una de O Rei con una corona, y dos de la leyenda con un joven Ney.

"Mi más sentido pésame para todo Brasil, y en particular para la familia del Sr. Edson Arantes do Nascimento. Un mero “adiós” al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre", arrancó escribiendo Ronaldo en su cuenta de Instagram.

Y agregó, junto a una foto en la que O Rei le entrega un premio y lo saluda con admiración: "El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz, Rey Pele".

CR7 siempre expresó que uno de sus mayores ídolos era Pelé, y la leyenda brasileña nunca ocultó tampoco su debilidad por el portugués, otro de las grandes futbolistas de la historia.

Kylian Mbappé: "El Dios del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado. Descansa en paz, Rey".

Michel Platini: "En 1970, yo tenía 15 años, y había crecido con su figura dentro de mi imaginario. Mi padre me hablaba de Pelé y en la escuela, además, firmaba 'Peléatini'. Estoy muy, muy emocionado. Era parte de mi vida, de mi historia. Era Pelé, parte de mis sueños".

Franz Beckenbauer: "El fútbol ha perdido hoy al más grande de su historia y yo he perdido a un amigo único. El fútbol será tuyo para siempre. Descanse en paz Pelé".

Lucas Paquetá y Thiago Silva: "Descanse en paz, Rey".

Ricardo Bochini: "Fue el jugador más completo que vi dentro de una cancha de fútbol. Me viene a la mente el Mundial de México '70 donde jugó un mundial extraordinario con una de las mejores selecciones que jugó al fútbol. Un ídolo para los que lo vimos jugar de chicos, un ídolo mundial".

Claudio Caniggia: "Una de mis mayores inspiraciones para jugar al fútbol. Desde chico lo admiré, como topdo aquel que entiende y ama este deporte. Por siempre Pelé".

Rafael Nadal (tenista español): "Hoy se vuelve a ir un grande del deporte mundial. Un día triste para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte. Su legado siempre quedará. No le vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el Rey del fútbol".

Usain Bolt (atleta jamaicano): "Una leyenda del deporte. Descanse en paz, rey Pelé", junto a una fotografía en la que aparece abrazando al astro brasileño.

Lewis Hamilton (corredor de F1 británico): "Significa mucho que la leyenda me haya dado esto personalmente. La guardaré siempre conmigo" (con una foto de una camiseta firmada y dedicada por Pelé).