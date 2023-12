Elecciones en Boca: el presidente Javier Milei ya emitió su voto

Milei, socio activo número 76.296, votó en la mesa 20, luego de realizar durante la campaña distintas manifestaciones a favor de la fórmula Ibarra-Macri, que ya adelantó que consagrará a Palermo como nuevo DT en caso de derrotar a Riquelme.

La comitiva de Milei llegó a las cercanías de la Bombonera pasadas las 10 de la mañana. Y fue a las 10.11 cuando ingresó a la primera de las tres carpas dispuestas en el campo de juego. El primer mandatario tardó 180 segundos y a las 10.14 ya se retiró del lugar de votación.

Una vez que salió, varios hinchas que estaban esperando en el lugar tras haber emitido su sufragio, comenzaron a abuchear y silbar al presidente.

El presidente es un confeso hincha de Boca, aunque admitió que perdió su pasión cuando "el populismo se instaló en el club", una idea que relacionó con los retornos de exjugadores como Riquelme y Fernando Gago.

"Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. Cómo pueden traer a un cinco que no marque, Gago tiene menos marca que La Salada", dijo en una entrevista con radio Mitre antes de convertirse en jefe de Estado.

Cabe destacar que Milei también ofreció su colaboración al expresidente Macri para que Boca recupere "grandeza y brillo" como en su pasada gestión, asociada al ciclo deportivo ganador que lideró Carlos Bianchi.

Macri fue presidente de Boca entre 1995-2007, lapso en el que el club ganó 17 títulos, entre ellos, cuatro Copas Libertadores (2000, 2001, 2003 y 2007) y dos Copas Intercontinentales (2000 y 2003).

La votación se lleva a cabo en el estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como la Bombonera, entre las 9 y las 18. El oficialismo explicó que en todos los casos el socio debe tener una antigüedad mínima de dos años y la cuota al día (con el mes de noviembre pago). Además, solo serán válidos para votar los carnets emitidos a partir del año 2015.