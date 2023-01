Armani, que fue el segundo arquero en el Mundial, fue reconocido por Central Córdoba y todos los presentes en el estadio. “Fue una alegría muy grande. Desde el primer momento que salí del vestuario y pisé el campo de juego tuve un recibimiento muy lindo, muy emocionante. Estoy muy agradecido a la gente de Santiago del Estero y a los hinchas de River. Es un mimo muy grande hacia a mí que me da mucha motivación", comentó al respecto.

Y ya con el chip en Núñez, destacó la mayor virtud del nuevo River: “Lo más importante es la solidez defensiva. Desde que arrancamos los primeros amistosos en la nueva era de Martín tuvimos esa idea de ser un equipo sólido, mantener el arco en cero. Sabemos que opciones de gol vamos a tener y fue lo que pasó en todos estos partidos. Seguiremos de esa manera porque nos da confianza y, obviamente, ganando se hace mucho más fácil".

“Me siento muy cómodo con la idea de inicio de juego desde el arquero. La mayor virtud es tenerse confianza a la hora de salir jugando. Obviamente hay momentos y otros planes también que los llevamos a cabo. En el campo de juego hay que tomar la mejor decisión. Estoy muy a gusto con la idea de Demichelis. En Estados Unidos salió muy bien, contra Central Córdoba no se pudo realizar por el estado de la cancha. En cada partido tenemos diferentes situaciones para plasmarlas”, comentó sobre la salida de abajo que quiere Micho.

Además, deseó la llegada de Nicolás Otamendi a River: “Ojalá, Dios quiera podamos tenerlo acá. Es un jugador con gran trayectoria, experiencia y jerarquía. Ojalá se pueda dar. Es una decisión de él y detrás está su familia. Esperemos que a mitad de año pueda venirse a River, nosotros lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos como hacemos con todos los jugadores que llegan a nuestra institución. Él debe estar replanteándose qué hará a mitad de año. Ojalá tengamos un jugador de esa magnitud acá con nosotros”.

Por último, el jugador de 36 años se refirió sobre la chance de retirarse en algún momento en el Millonario: “Todavía no lo llegué a pensar eso. Vivo y disfruto el día a día, que es lo más importante. Me siento feliz acá, estoy en el lugar que quiero estar. Todavía no analizo el futuro. Eso se verá con el correr del tiempo. Disfruto de mis compañeros, del nuevo cuerpo técnico que llegó. Eso es lo principal”.