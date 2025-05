Franco Colapinto, tras su vuelta a la F1: "Buen primer día acá en Imola"

“Buen primer día acá en Imola. Muy contento de volver. Agradecido, obviamente, al equipo por la oportunidad”, dijo Colapinto en delaciones a la señal ESPN.

Y agregó: “De a poco, dando pasitos hacia adelante. (Me sentí) Bien, (hay) mucho por aprender, por seguir entendiendo con el equipo, con el auto”.

También habló con respecto a lo que viene, en relación a que este sábado hay pruebas libres desde las 7.30 de la Argentina y clasificación a partir de las 11 de la mañana.

“Hay que seguir progresando, entender muchas cosas en la data (la telemetría del auto) hoy a la noche. Y volver un poco más fuerte mañana. Pero bueno, adaptándome al auto... al equipo, a los ingenieros. Y seguramente que vamos a dar un pasito mañana (por este sábado)”, dijo.

Embed "FUE UN GRAN PRIMER DÍA. ESTOY MUY CONTENTO DE VOLVER Y AGRADECIDO A ALPINE POR LA OPORTUNIDAD"



Franco Colapinto tras su regreso a la #F1 en Imola



#ImolaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/TneVS4xqm1 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2025

Mientras que antes de salir a la pista de Imola, el joven piloto recibió buenas noticias por parte de su jefe y máximo responsable de su llegada desde Williams, el italiano Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine.

Flavio Briatore, jefe del equipo Alpine, negó los rumores que indicaban que Franco Colapinto tenía contrato como piloto titular por las próximas cinco carreras de la Fórmula 1. El italiano fue consultado al respecto tras la primera práctica libre del Gran Premio de Imola y reveló que "no hay límite para sus carreras".

"Hará las carreras que tiene que hacer. He leído que tendrá cinco carreras disponibles pero no, no hay límite para sus carreras. Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Si lo hace bien, conducirá siempre", aseguró en Sky Sports.

Este sábado, a partir de las 11 de Argentina se llevará a cabo la clasificación y comenzará la hora de la verdad para el argentino. Su posición allí determinará su lugar en la largada para la carrera, que se correrá el domingo desde las 10 y tendrá su primera oportunidad de demostrarle a Briatore que está capacitado para ser piloto de Fórmula 1.

Los McLaren dominan el primer libre de Imola

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, fue el más rápido este viernes, por delante de su compañero, el inglés Lando Norris, en el primer libre para el Gran Premio de la Emilia-Romagna, el séptimo del campeonato, en Imola (Italia); donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el tercer y el decimocuarto tiempo, respectivamente, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), el decimoséptimo.

En la mejor de sus 23 vueltas, Piastri cubrió los 4.909 metros de la legendaria pista italiana en un minuto, 16 segundos y 545 milésimas, sólo 32 menos que Norris -segundo en el Mundial, a 16 puntos del anterior-; y con 52 de ventaja sobre Sainz, que giró 19 veces y, al igual que los anteriores, marcó su mejor tiempo con el neumático súper-blando -el C6, que se emplea por primera vez este año-.

Alonso se inscribió decimocuarto en la tabla de tiempos de una sesión que acabó con 20 grados centígrados ambientales y 40 en el asfalto y que lo hizo dos minutos y medio antes de lo previsto, interrumpida con bandera roja, a causa del accidente -sin lamentar daños personales- del debutante brasileño Gabriel Bortoleto, que chocó contra las vallas con su Kick Sauber después de la primera Rivazza, la decimoséptima de las 19 curvas del pista cercana a Bolonia.