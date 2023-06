Gastón Togni renovó su contrato con Independiente

El extremo de 25 años encontró su mejor nivel en su segunda cesión en el equipo de Florencio Varela. Convirtió 6 goles y repartió 5 asistencias en los 18 partidos que disputó en este 2023. Además, se convirtió en una pieza fundamental para el esquema de Julio Vaccari. Por este motivo, desde el Halcón ven con buenos ojos abonar lo que vale la opción de compra del jugador.

En la tarde de este jueves en Radio La Red el futbolista se refirió a cómo fue el proceso de renovación de su contrato: “Tuvimos unas charlas con esta dirigencia, con la que se puede tener buena comunicación, y lo hablé con mi familia. Lo analicé bien, tuve una buena charla con Daniel Seoane y llegamos a un buen acuerdo”. Además, agregó: “Esperemos que la dirigencia siga trabajando de esta manera, teniendo buena comunicación con el jugador”

También aprovechó para comentar cómo era su relación con la dirigencia anterior: “Con la Comisión Directiva anterior me pasaba que cuando tenía que tener una salida o una renovación, no se podía llegar a un acuerdo porque no había buena comunicación". Con esta renovación, Independiente mantiene el pase de Gastón Togni y pronto podría recibir una suma de dinero por la venta del jugador.