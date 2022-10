Gimnasia-Boca fue reprogramado para el 19 de octubre

En diálogo con radio La Red el funcionario a cargo de la seguridad deportiva que el estadio de El Lobo está clausurado no sólo como sanción (la cual no se conoce aún para el club platense) sino por los daños estructurales que no permiten que vuelva a recibir público en los próximos partidos.

La fecha del miércoles 19 de octubre es la que desde el organismo se consensuó con autoridades de la AFA y en principio sería esa, aunque podría ser modificada si surgiera algún inconveniente ante una agenda tan cargada que incluye partidos por Copa Argentina.

Aparicio-Aprevide-01.jpg Eduardo Aparicio, titular del APREVIDE. Archivo.

"Estuve en la cancha y fui uno de los que fue a hablar con el referí para la suspensión del partido", aclaró y señaló que "desde ayer estamos trabajando como Fiscalía, aportando las pruebas necesarias, como auxiliar de la Justicia, por lo que entregamos todas nuestras cámaras de monitoreo que tenemos en las canchas donde vemos y observamos cómo es el comportamiento de los hinchas, y material de entradas de protocolo y otras más para que las analice el fiscal", puntualizó.

Aseguró que el operativo de ingreso al estadio de El Bosque era normal, que el personal de UTEDyC corroboró las entradas, que se siguió el protocolo del programa "Tribuna segura" pero que las 20.45 o 20.50 desde el club avisaron que ya tenían lleno más del 90 o 95% de las localidades y viendo las circunstancias, se evaluó con la Policía que había unas 5 ó 6 mil personas afuera y que mucha de esa gente estaba con entrada, carnet o platea y quería entrar.

"No entraba un alma más", expresó y dijo que se debe reconocer que "la gente fue respetuosa, hizo una cola que llegaba hasta la Avenida 60" y dijo que "no más de 300 o 400" fueron los que provocaron el desorden porque querían entrar porque sí, y que fue lo que llevó al desmán y a la represión que ocasionó el desbande por completo.

"No se pueden vender más entradas que no sean nominales, tienen que estar cargadas con DNI u otro sistema que sea ágil para el ingreso a las canchas. No se tienen que dar más entradas protocolo, tenemos que ir por ahí porque pasan estas cosas", propuso Aparicio y dijo que la lay actual tiene 20 años y debe modificarse.

"Yo no voy a decir si se vendió más o menos porque ya está la Justicia actuando pero sí puedo decir que había 30 mi almas adentro de la cancha y había una cantidad importante afuera. ¿Eso que significa?", se preguntó. "Que alguien entró con una entrada válida o no válida...", añadió.