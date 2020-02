Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlanta fue suspendido a los 5 minutos del primer tiempo por graves incidentes en la tribuna local. ¿Qué ocurrió? Barras del conjunto mendocino ingresaron con cuchillos y los rostros cubiertos. En las afueras del estadio se escucharon disparos. Como la policía mendocina no ofreció garantías para continuar, el árbitro Leandro Rey Hilfer le bajo la persiana al encuentro.

Embed Quema de banderas, facazos y dicen que hasta tiros..gente metiendose adentro de la cancha.. se pudrio todo en la interna de la barra de Independiente Rivadavia pic.twitter.com/83Zyxf4On7 — TERMO de ASCENSO (@TermoDeAscenso) February 9, 2020

ADEMÁS

River ganó, volvió a despegarse de Boca y es el único puntero

La fiesta de Racing: le ganó un clásico inolvidable a Independiente

Roberto Munives, Jefe de la Policia local, habló en Cadena 3 de los episodios violentos: "El inconveniente se dio por las facciones internas dentro de Independiente Rivadavia. La gente a cargo del operativo logró desactivar el problema, se evacuaron las personas y ante la chance que se recrudecieran los inconvenientes se decidió la suspensión del encuentro".

Y agregó: "Se observaron armas en el enfrentamiento, pero ya estaban dentro del estadio porque en la requisa realizada al ingreso del mismo no se detectaron armas. Se presume que ya estaban ingresadas previamente, en algún otro momento".

¿Hubo heridos? "Hay dos personas lesionadas, una mujer y un hombre, pero con lesiones leves. Por eso, como teníamos que dar la garantía a todo el público, por lo cual se decidió dar por suspendido el partido porque considerábamos que había garantías".

"Los barras irrumpieron con armas"

El presidente de Independiente Rivadavia, Ignacio Berrios, habló en Tyc Sports sobre los episodios violentos: "Fue una sorpresiva catástrofe, porque nosotros nunca habíamos tenido un enfrentamiento entre las barras. Esto nos deja tremendamente conmovidos y prácticamente indefensos ante un descontrol que no podemos manejar ni tolerar. Los barras irrumpieron con armas, violentamente, por uno de los ingresos. No hubo nada que los contuviera y se metieron en la popular tirando algunos disparos al aire y con armas blancas largas. Esto fue de afuera hacia adentro del estadio, fueron movimientos muy rápidos, preestablecidos. Nosotros hemos escuchado a la policía, pero no la hemos visto. Nos llama la atención que hubo una requisa más intensa, como esperando algo. He consultado a la seguridad privada y me aseguraron que no había nada dentro del estadio antes", relató.

Y cerró: "Hablé con el presidente de la Primer Nacional y esto va a pasar al Tribunal de Disciplina donde tenemos que dar nuestro punto de vista y veremos qué es lo que deciden".