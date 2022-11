"A nosotros nos adelantaron el partido del 21 para el 20 y yo no tengo problema porque con tal de jugar un Mundial lo hago a las siete de la mañana o a las cinco de la mañana, no me importa y lo hago en cualquier parte del mundo. Por eso digo, no quiero ventaja quiero lo mismo que tienen todos", analizó el DT en conferencia de prensa.

"Los demás tienen siete días y yo tengo seis. Qatar tiene a sus jugadores hace cinco meses y para mí un día es mucho. Quería haber pedido un día más, como los demás equipos. Pero son sutilezas, si no lo resuelven los dirigentes no puedo resolverlo yo", siguió Alfaro.

En este sentido cree que al menos las competiciones nacionales podrían haberse decidido antes: "No puedo pedirle a Aucas que me dé a Galíndez antes de tiempo porque sería privarle de jugar una final por la que Aucas lleva peleando por salir campeón durante toda su historia. Pero el partido podía haberse jugado perfectamente el domingo pasado y hoy podría contar con los jugadores de Barcelona y Aucas. Lo mismo con la final de Copa".

"Es importante quién sale campeón del fútbol ecuatoriano el fin de semana, pero el prestigio del fútbol ecuatoriano se defiende en un Mundial y ahí tenemos que tener las mejores condiciones", añadió el DT argentino.

"Me hubiese gustado que prescindan de un jugador, que me hubiesen dado a Piero (Hincapié), a Pervis (Estupiñan) o a Moisés (Caicedo), pero no se pudo y no voy a responsabilizar a los entrenadores porque no están haciendo nada que no contemple el reglamento", lamentó en referencia a la llegada de los futbolistas que juegan en Europa.

"Hoy, proteger el espectáculo hubiese sido parar las competencias internacionales una semana antes, no cambiaba nada. Se recuperaba esa fecha más adelante o se terminaba una semana después y todas las selecciones hubieran tenido a sus jugadores en tiempo y en forma", destacó.

Ecuador se enfrentará este sábado a Irak en Madrid, España en uno de los amistosos previos al Mundial.

El TAS se expidió sobre el caso Byron Castillo

Ecuador podrá disputar la Copa del Mundo, pero fue sancionada con la quita de tres puntos para las eliminatorias del torneo de 2026 por el uso de un documento falso en el trámite de un pasaporte para el defensor Byron Castillo que nació en Colombia, de acuerdo con el fallo emitido el martes por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por su sigla en inglés).

El fallo fue comunicado apenas 12 días antes que el equipo de Alfaro enfrente a Qatar, en el partido inaugural de la Copa. La decisión sepulta las últimas esperanzas que guardaban Chile y Perú, cuyas federaciones presentaron recursos para desplazar a su rival sudamericano.



No obstante, la Federación Ecuatoriana de Fútbol fue informada de una sanción impuesta por el TAS que consiste en la pérdida de tres puntos para las siguientes Eliminatorias sudamericanas Y y una multa de 100.000 francos suizos.