Tite, molesto, explicó porqué Dani Alves jugará el Mundial

La periodista le consultó: “En las redes hicimos una encuesta sobre si están de acuerdo con que Dani Alves vaya a la Copa. 89,7 (porcentaje) dice que no y apenas el 10 dice que sí. Entonces, ¿por qué va al Mundial, cómo ve esta opinión de la hinchada?”

El entrenador se tomó un segundo y respondió: “Patricia, buenas tardes. ¿No podrías hacer una pregunta tuya sin meter el gancho de la gente? Yo te explico por qué (Dani Alves va al Mundial). Qué referencia es Twitter con los millones de hinchas que tiene Brasil. Yo no vine aquí para agradar a las personas que están en Twitter o redes sociales y que se expresan”.

Luego, le siguió bajando importancia a los votos por redes sociales debido a que “en ese porcentaje no sé quien es brasileño tampoco" y continuó: ¿Por qué tienen que arremeter con eso? No sé qué porcentaje es este público que critica la convocatoria de Dani Alves".

Después, concluyó sobre "la opinión popular" que planteó la periodista: "Yo respeto las opiniones divergentes y no estoy aquí para convencer a todas esas personas, no tengo esa pretensión y no quiero, sólo quiero pasar datos verdaderos para que la gente pueda hacer su análisis y formarse democráticamente su opinión. Es nuestra función aquí pasar esas informaciones. Ahora, la opinión sobre eso es de cada uno”.

Por último, justificó la presencia de Alves en Brasil para disputar el Mundial: "La calidad técnica e individual que presta Dani es impresionante. Es un organizador, articulador. Ese es su papel, eso es lo que nos puede aportar”.

Y recordó: “Sigue siendo uno de los capitanes del equipo”. El ex Barcelona jugará su tercer Mundial luego de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y podría convertirse en el jugador más veterano en vestir la camiseta canarinha en una Copa del Mundo.