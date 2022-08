"Aparecieron con otra propuesta en la cual no estamos de acuerdo en quebrar al club. Si aceptás algo que cuesta pagarlo, es un problema. Estamos en Argentina", lanzó el dirigente en referencia a la famosa "propuesta gigante" que el club le hizo al guardavalla.

"Boca a Rossi le propuso un contrato más que importante. La institución no tiene problemas económicos, está al día. Tenemos el mejor plantel y estamos contentos", agregó Ameal en diálogo con Radio La Red.

Continuando con el tema de la negociación, expresó: "Todo el mundo tiene derecho a pedir lo que cree que puede ganar, pero nosotros velamos por nuestra institución. Rossi iba a ser el arquero mejor pago de la historia de Boca".

"El dinero es odioso, hay que tener cuidado con esos temas. Pero queremos tener un club sin problemas", resaltó Ameal, quien eligió no hablar de cifras.

"Reflexionará o no, pero de lo que le ofrecimos a Rossi no nos movemos ni un centímetro. Si Rossi no acepta, nos reuniremos con el Consejo y se tomará una consideración. Siempre hay horas para la reflexión", remarcó con énfasis sobre si se decide que deje de ser el titular.

"Pretendemos que Rossi reflexione. Y no vamos a hablar de cifras. Esto es muy reciente. Llegamos a lo máximo que podíamos ofrecer, teniendo en cuenta el club y el país en el que estamos", aseguró el titular de la Comisión Directiva del Xeneize.