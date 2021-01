Juan Martín Del Potro: Falleció su padre

EreizVqWMAIz9DF.png

Daniel Del Potro era veterinario y además administraba una empresa familiar en Tandil, vinculada al campo y al ganado. En diciembre del 2020 fue sometido a una operación cardíaca por sufrir problemas coronarios y fallas en el funcionamiento de sus riñones. Luchó durante varios días y hoy, con su partida, generó conmoción en su familia y también en el mundo del deporte argentino.

Aunque su padre nunca tuvo un vínculo con el tenis, fue el quien acompañó a la "Torre de Tandil" en sus inicios con la raqueta, demostrándole un apoyo incondicional a lo largo de su carrera en el deporte.

Tal es así que en la previa de la final de la Copa Davis 2008, que Argentina perdió con España en Mar del Plata, Daniel Del Potro representó a su hijo en las negociaciones por la elección de la sede y la superficie para la serie y la división de los premios, en las que el tandilense quedó enfrentado con el tenista argentino, David Nalbandian.

En junio de 2020, en una charla con el programa ESPN FC, Juan Martín Del Potro confesó que uno de sus incentivos para volver a competir eran sus padres: "Por ahí me quedó pendiente lo de convencer a mis viejos de que se tomen un tiempito y vengan a verme jugar. Nunca me vieron en un torneo, sí en la Copa Davis acá. Es algo que no me deja estar tranquilo, y está para no bajar los brazos. Siento que yo tengo que volver a jugar, y tengo que ir con mi mamá y mi papá, y decirle cuando esté: 'Roger, saluda a mi viejo'. Es algo que a me motiva".