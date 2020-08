Juan Martín Del Potro fue operado por tercera vez de la rodilla derecha

La operación se realizó en Berna, Suiza, y es la la tercera intervención a la que se somete el tenista argentino desde la primera lesión que sufrió en esa zona. Se espera que en los próximos días reciba el alta médica para continuar su rehabilitación.

En total, son siete las cirugías a las que se sometió "La Torre de Tandil" hasta el momento: además de las ya mencionadas, fueron tres en la muñeca izquierda y una en la derecha.

La cirugía estuvo a cargo del equipo que lidera el doctor Roland Biedert, quien trabaja con Roger Federer y estaba en contacto con el tandilense desde enero de este año. El tenista, que había viajado a la ciudad suiza el pasado 14 de agosto, se estuvo entrenando en las últimas semanas a pesar de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

"Hoy vine a pasar el día con mi amiga! Quería contarles que en estos días volví a entrenarme y a practicar de a poco en la cancha. La rodilla aún me molesta así que estamos probando cómo evoluciona. Si bien no hay fechas ciertas, una vez más estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo. Gracias por el amor que me dan siempre", publicó el deportista en su cuenta de Instagram, el pasado 20 de julio.

Del Potro lidiaba con ese dolor en la rodilla desde octubre de 2018, cuando se dañó la rótula en el torneo Master 1000 de Shanghai, en China, mientras estaba en el puesto 4 del ranking mundial (actualmente se ubica en el 132°).

Oficialmente, el argentino no juega desde junio de 2019, cuando se retiró del torneo de Queen´s, donde debía presentarse al partido de octavos de final del ATP 500 frente al español Feliciano López, pero las molestias por dicha lesión se lo impidieron.

