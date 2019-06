Juan Martin del Potro: "No sé si fue mi último partido de tenis"

"Mañana ya voy a ser operado y no puedo hablar mucho más que eso. No sé qué va a pasar más adelante. Ojalá que pueda recuperarme bien y pueda volver a tener salud en mi rodilla, y si el otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé", dijo este viernes La Torre Tandil en un vídeo que subió a su cuenta de Instagram.

EL POSTEO DE DELPO:

Según comunicó el jueves su equipo de prensa, la nueva lesión -que llega precedida de otra rotura de rótula a finales de 2018, que le obligó a terminar la temporada- conllevará para Del Potro perderse Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

"Hola a todos. Quería contarles que como seguro ya saben, me fracturé de nuevo la rodilla derecha, y después de haber hecho estudios y hablar con los médicos me aconsejaron que la cirugía era el mejor tratamiento", comienza el mensaje del tenista.

ADEMÁS:

Juan Martín del Potro volvió a fracturarse y deberá ser operado

"Les pregunté cuál era la mejor opción pensando en mi salud y rodilla y no en el tenis, y me contestaron, sin duda, que la operación era la opción correcta", señala.

"Como se imaginarán es un momento duro, es triste para mí volver a pasar por esto. No me lo esperaba ni un poco", continúa, y agrega que "seguramente" durante su recuperación tendrá las cosas "un poco más claras" y sabrá "para qué" está "más adelante".

"Agradecerles el apoyo y la fuerza que me dan y el cariño que me transmiten", concluye.