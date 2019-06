Ahora quien también salió a aclarar la situación es el médico que atiende a Diego, Leopoldo Luque, de especialización neurocirujano y responsable de la clínica Columna Baires, quien le dio una nota al portal Teleshow y llevó no solo claridad, sino tranquilidad sobre la salud del astro.

El profesional de la salud contó que lleva años tratando a Diego y habló primero sobre las operaciones que lo esperan. "La atención a Diego comienza hace años y me contactan por recomendación. Pero yo no estoy solo, en realidad somos un gran equipo multidisciplinario que consta de médicos clínicos, psiquiatras, traumatólogos deportólogos, etc. Y los mejores médicos consultores del país, tanto por su nivel profesional como por su calidad humana. Hoy Diego está con problemas en su rodilla y hombro que estamos tratando, y que creemos van a evolucionar favorablemente y lo que más nos llama la atención es su gran capacidad física y nivel de recuperación. Es un dotado físicamente hablando. Por otro lado tiene problemas para conciliar y mantener el sueño que son de público conocimiento, esto es un problema serio y de difícil tratamiento pero estamos trabajando todos los días para mejorarlo", dijo.

Pero lo más importante fue cuando lo consultaron sobre los rumores acerca del Alzheimer. El profesional dijo estar sorprendido por esos rumores y lo descartó de plano. "Me sorprendieron los rumores ya que no son ciertos. Como les decía, Diego tiene problemas para conciliar y mantener el sueño, lo cual puede generar en ciertas oportunidades los síntomas de cualquier persona que no puede descansar, pero eso nada tiene que ver con una demencia de Alzheimer, de hecho es estudiado exhaustivamente, con resonancias de encéfalo, electroencefalogramas, test neurocognitivos, estudios de sangre y todos los resultados son normales hasta el día de la fecha", dijo. Y aclaró que Maradona no es un paciente de riesgo: "Para nada. Su función cardiológica y sus estudios de laboratorios son envidiables".

El médico contó que tiene un contacto casi a diario con el Diez y que lo nota con muchas ganas de recuperarse, con el ánimo por las nubes y feliz de saber que puede salir adelante. "Yo lo vi muy bien, obviamente que debemos seguir trabajando para tratar sus problemas con el sueño, siempre lo veo rodeado de un gran grupo familiar que lo contiene y se preocupa por él. Yo lo veo con gran frecuencia y nos mantenemos permanentemente en contacto. Finalmente me gustaría aclarar que somos un equipo de profesionales serios con una atención full time a Maradona siendo esta la primera comunicación oficial y es a pedido del mismísimo Diego, ya que nuestro equipo respeta ante todo el secreto profesional y el cuidado del paciente por sobre todas las cosas", terminó diciendo.

La semana próxima podrían darle la fecha para la operación del hombro y después de la rodilla, siempre y cuando logren estabilizar el tema del sueño. pero lo que importa es que el Alzheimer está lejos de la vida del Diez.

