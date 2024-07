Juegos Olímpicos: así fue la aparición de la delegación argentina en la ceremonia inaugural de París 2024

Al grito de “vamos, vamos, Argentina, vamos vamos a ganar”, los integrantes de la delegación albiceleste ondearon la bandeara en el mismo barco que también trasladó a los representantes de Arabia Saudita y Armenia.

Sánchez Moccia es la capitana del equipo femenino de hockey, con el que disputó más de 250 partidos internacionales, disputó tres Juegos Olímpicos y ganó dos medallas de plata: primero en Londres 2012 y después en Tokio 2021.

image.png

De Cecco, por su parte, es el capitán del combinado nacional de voley y obtuvo la histórica medalla de bronce en Tokio 2021. Esta será su cuarta participación olímpica.

Unos 136 deportistas argentinos participarán en 25 disciplinas en estos Juegos Olímpicos. Esta es la novena delegación albiceleste más grande de su historia y es la más chica en cuanto a número desde Atlanta 96.La más numerosa fue la de Río de Janeiro 2016 con un total de 213 deportistas.

Señoras y señores... ¡llegó la Delegación Argentina a #Paris2024 !



Viví la Ceremonia Inaugural de los #JuegosOlímpicos

Antes de la presentación , los abanderados habían dado una entrevista a TV Pública: “Es un honor llevar la bandera. Tengo felicidad, emoción, ansiedad, ya empiezan los Juegos. Los dos competimos mañana y esa ansiedad se empieza a sentir. No sabía mucho (de la ceremonia en el Sena). La verdad que es increíble, no me tocó nada parecido, siempre fue caminar por un estadio. Va a ser súper especial, particular y algo mágico”, explicó Rocío Sánchez Moccia.

“Es hermoso poder representar a la selección, a todos los deportistas que estamos acá, hay que disfrutarlo. Es todo nuevo. Mañana todos competimos, es medio raro, pero a la vez increíble y una experiencia inigualable. Estamos en un lugar que es un metro cuadrado para los dos, nos dieron un arnés, y vamos a tener la bandera. Si la bandera es muy pesada, tenemos lugar donde apoyarla. Nos enfocan por 35 segundos. Sabía que compartíamos el barco porque tenemos una delegación chica porque muchos compañeros no pudieron venir”, dijo Luciano De Cecco.

Presumiendo ser la cuna de una revolución, París puso en marcha el viernes sus primeros Juegos Olímpicos de Verano en más de un siglo con una fastuosa e inédita ceremonia, que exhibió la tenacidad de la ciudad durante un día que comenzó con un presunto sabotaje a la red ferroviaria de alta de velocidad de Francia.

Pero el inicio de la gala a las 7:30 de la noche despertó la euforia.

Francia decidió realizar una audaz ceremonia, la primera fuera de un estadio. Docenas de gobernantes y dignatarios hicieron acto de presencia y el resto del mundo estaba pendiente del teatro al aire libre que París mostró.

image.png

Más de 6.000 deportistas iniciaron el desfile sobre las aguas del río Sena, en un recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad que se concibió para agigantar el ego de los franceses.

En los márgenes del Sena y desde los balcones, los espectadores reaccionaron fascinados con el paseo de las embarcaciones.

Nada parece librado al azar, salvo por dos asteriscos: la seguridad y el clima.

Una serie de ataques vandálicos en la red francesa de trenes de alta velocidad que afectaron el traslado de un cuarto de millón de pasajeros en las primeras horas del viernes puso en máxima alerta a las autoridades francesas, quienes buscan determinar si tienen alguna relación con los Juegos.