Para las Leonas -como se denomina al conjunto nacional de este deporte- significa la tercera final que se escapa luego de la de Sidney 2000 y Londres 2012 pero también la confirmación de que siguen estando en la elite mundial.

Arg-Hol-final-03.jpg

Luego de un primer cuarto muy parejo, con una chance de gol clara por lado, las europeas demostraron toda su eficacia en el segundo, en el que marcaron tres goles consecutivos a través de córner cortos de Margot van Geffen y Caia Van Maasakker en dos oportunidades.

Sobre el final de ese periodo llegó el descuento de Argentina, también desde un córner corto, que Agustina Gorzelany transfomó en gol y que ilusionó a las dirigidas por Carlos Chapa Retegui.

Arg-Hol-final-04.jpg El desahogo de las argentinas al encontrar el descuento sobre el cierre del segundo cuarto.

Países Bajos "durmió" las acciones del partido y en los 15 minutos finales no se sacaron ventajas. Argentina tuvo la bocha y el dominio territorial pero no pudo penetrar en el semicírculo del conjunto neerlandés, que desde su despliegue físico y técnico, casi no sufrió en esa faceta defensiva.

"El equipo jugó muy bien, con una convicción enorme", dijo Retegui. "Ganó el mejor equipo de mundo, sabíamos que iba a ser muy difícil porque ellas tienen una efectividad altísima en los córners", agregó el entrenador.

Sobre lo que representó jugar ante este rival, destacó que "no muchas veces Holanda tira la pelota sin recepción, se la saca de encima y lo hizo con nosotros, ese es mi orgullo". "Jugar contra ellas es como jugar contra la NBA en el básquet", comparó.